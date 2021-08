Sachbeschädigung bei Hundeverein: Mobiliar am Vereinsheim zerstört

Unbekannte haben am Vereinsheim eines Hundevereins in Neu-Ulm gewütet. Nun ermittelt die Polizei und bittet Zeugen um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Wochenende das Außenmobiliar an dem Gebäude eines Hundevereins „Am Muthenhölzle“ in Neu-Ulm zerstört.

Wie die Polizei mitteilt, demolierten der oder die Täter einen Plastiktisch, zwei Plastikstühle und mehrere Sitzkissen. Teilweise wurden die zerstörten Gegenstände angeschmort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Zeugen, die an dem Hundeübungsplatz verdächtige Personen wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)