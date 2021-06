Streit in Neu-Ulm eskaliert und endet mit Körperverletzung

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskaliert. Jetzt ermittelt die Polizei.

Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in Neu-Ulm eskaliert. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Nach Angaben der Polizei war ein 71-Jähriger mit seinem Auto ordnungsgemäß und mit geringer Geschwindigkeit in einer Straße in der Neu-Ulmer Innenstadt unterwegs. Unmittelbar als er an einem 26-jährigen Fußgänger vorbeifuhr, soll dieser gegen den Außenspiegel des Autos geschlagen haben und daraufhin unvermittelt weitergelaufen sein. Der 26-Jährige soll laut Polizei offenbar der Meinung gewesen, im Straßenverkehr stets Vorrang zu haben.

Da am Außenspiegel ein Schaden entstand, ging der 71 Jahre alte Autofahrer zusammen mit seiner Beifahrerin dem 26-Jährigen hinterher und versuchte diesen festzuhalten. Dabei kam es dann zum handfesten Streit. Beide erlitten dabei Verletzungen, wobei diese lediglich oberflächlich und nicht behandlungsbedürftig waren.

Der Sachschaden am Pkw wird auf 150 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat hierzu die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie der Körperverletzungsdelikte aufgenommen. (AZ)