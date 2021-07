Streit in Unterkunft: Security-Mitarbeiter schlägt Bewohner mit Faust ins Gesicht

In einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zuvor hatte es einen verbalen Streit gegeben. Die Polizei ermittelt.

Nach einem Streit in einer Asylbewerberunterkunft im Starkfeld in Neu-Ulm hat ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma einem Bewohner mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 30-Jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen beide Beteiligten.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montagmorgen im Eingangsbereich der Asylbewerberunterkunft zu der körperlichen Auseinandersetzung. Dieser war ein verbaler Streit vorausgegangen. Der 30-jährige Bewohner wurde vom Sicherheitspersonal auf den "Nichtraucherbereich" am Eingang hingewiesen. Der 30-Jährige reagierte daraufhin aggressiv und schlug dem 50-jährigen Security-Mitarbeiter gegen die Brust. Dieser revanchierte sich mit einem Faustschlag ins Gesicht des Bewohners.

Der 30-Jährige musste mit Verdacht auf eine Nasenbeinfraktur in ein Krankenhaus gebracht werden, bei dem 50-Jährigen wurden keine sichtbaren Verletzungen festgestellt. Die beiden Beteiligten wurden wegen Körperverletzung angezeigt. (AZ)

