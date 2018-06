vor 4 Min.

Neue Aussegnungshalle erhält noch keinen Segen

So sieht die Aussegnungshalle im Modell aus, das Architekt Frank Jüttner gebaut hat. Rechts ist das bestehende Gebäude am Waldfriedhof.

Die Bürger müssen länger auf einen Ersatz für das Provisorium am Waldfriedhof warten. Ein Architekt hat einen Entwurf erstellt, darf aber nicht weitermachen.

Von Jens Noll

Eigentlich könnte der Architekt sofort mit der Arbeit loslegen. Einen Entwurf für eine neue Aussegnungshalle am Weißenhorner Waldfriedhof hat Frank Jüttner schon erstellt, sogar ein Modell davon hat er gebaut. Doch die Stadträte sind am Montagabend auf die Bremse getreten. Eine Mehrheit war in der Sitzung der Meinung, dass die Stadtverwaltung erst einmal ihre Hausaufgaben machen muss, bevor das Gremium den Architekten mit der Planung beauftragen kann. Somit müssen die Weißenhorner noch länger mit dem Provisorium am Waldfriedhof leben.

Mit einem Antrag zur Geschäftsordnung unterband Michael Schrodi (CSU) jegliche Diskussion über das Projekt. Er habe nichts gegen die Aussegnungshalle und nichts gegen den Entwurf, betonte er. „Aber wir sollen über etwas entscheiden, was wir nicht entscheiden können.“ Er erinnerte die Vertreter der Stadtverwaltung an das Friedhofskonzept, auf das die Räte schon seit Jahren warten. Bevor die Stadt viel Geld für einen Neubau ausgibt, sagte Schrodi, sollten viele offene Frage geklärt werden. Zum Beispiel, ob es überhaupt der richtige Standort sei und ob ausreichend Parkplätze am Waldfriedhof vorhanden seien. Aber auch grundsätzlichere Fragen wie: Wohin geht der Trend bei Bestattungen? Und was passiert mit dem alten Friedhof in der Stadt? „Bevor das Friedhofskonzept nicht vorliegt, brauchen wir keine Aussegnungshalle“, sagte Schrodi.

Bürgermeister Wolfgang Fendt räumte ein, dass es schön wäre, wenn das Konzept vorliege. Erste Erhebungen und Gespräche dazu gebe es schon. „Wir sind ausgegangen von den Wünschen der Pfarrer“, sagte der Rathauschef. Mit 15 zu acht Stimmen folgte das Gremium Schrodis Antrag, noch keinen Beschluss über die Auftragsvergabe zu treffen. Fendt bedauerte das sehr: „Das ist keine gute Entscheidung für die Bürger.“ Er schätzt, dass es wohl noch zwei Jahre dauert, bis das Friedhofskonzept fertig ist.

Wie dringlich der Neubau ist, machten die beiden Pfarrer Andreas Erstling und Bernhard Mooser deutlich, die eigens wegen diesem Tagesordnungspunkt zur Sitzung gekommen waren. Das Provisorium am Waldfriedhof sei nicht angemessen, um eine würdige Trauerfeier abzuhalten, sagte der evangelische Geistliche Erstling. Besonders älteren Menschen bereite die Situation Schwierigkeiten, vor allem weil Sitzplätze fehlten. Ob bei Hitze, Regen oder Schnee – „es ist eine Zumutung da oben ohne Überdachung“, fügte der katholische Stadtpfarrer Mooser hinzu.

Als Alternative hat Architekt Frank Jüttner aus Elchingen einen Holzbau konzipiert, der dort errichtet werden könnte, wo jetzt das Provisorium steht. Seinen Entwurf stellte er ebenfalls im Gremium vor. Die etwa 170 Quadratmeter große Halle biete Raum für jeweils 50 Sitz- und Stehplätze, sagte er. Bei schönem Wetter ließe sie sich nach hinten öffnen. Hinzu komme ein Nebenraum für die Aufbahrung und eine kleine Sakristei. Rund eine Million Euro koste der Bau, ergänzte er.

Jüttner hat ein Modell gebaut, um das Vorhaben anschaulich zu präsentieren. „Alle Leute, die es auf meinem Schreibtisch gesehen haben, haben sich auf die Halle gefreut“, sagte Fendt enttäuscht.

