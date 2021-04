Notbetrieb: Corona-Fall in KFZ-Zulassungsstelle im Landratsamt Neu-Ulm

In der KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Jetzt ist nur noch ein Notbetrieb möglich.

Wegen eines Corona-Falls gibt es ab Donnerstag, 15. April, in der KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm bis auf Weiteres nur einen eingeschränkten Dienstbetrieb. Das teilte das zuständige Landratsamt jetzt mit.

So würden sich seit Bekanntwerden des bestätigten Falles für das Coronavirus auch dessen Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. In der Zulassungsstelle sei so nur ein Notbetrieb möglich, heißt.

Im Moment könnten sodann nur bereits vergebene Termine abgearbeitet werden. Anliegen von Bürgern ohne Termin können aktuell nicht bearbeitet werden. "Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger ohne Termin die KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm in den nächsten Tagen nicht aufzusuchen", so das Landratsamt in einer Mitteilung.

Zudem könne es aufgrund des Notbetriebs zu längeren Wartezeiten kommen. Auch hierfür wird um Verständnis gebeten. Eine Terminreservierung ist online unter diesem Link (hier klicken) möglich. (AZ)

