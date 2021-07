Neu-Ulm

vor 49 Min.

Was bedeutet der Nuvisan-Deal für Neu-Ulm? Das sagt der Betriebsratsvorsitzende

Die Firma Nuvisan mit Sitz in Neu-Ulm soll zum Exzellenzzentrum für Innovation und Technologieentwicklung für das gesamte "ALS Life Sciences Netzwerk", einem Investor aus Australien, ausgebaut werden.

Plus Die Forschungsklinik Nuvisan hat eine "strategische Partnerschaft" mit einer australischen Firma geschlossen, die 49 Prozent erwirbt. So reagieren die Mitarbeiter.

Von Oliver Helmstädter

In Berlin setzte Dr. Dietrich Bruchmann, Geschäftsführender Gesellschafter der Nuvisan-Gruppe, seine Unterschrift unter das Papier: eine Vereinbarung mit dem strategischem Investor ALS Limited. Der Spezialist für Test-, Inspektions-, Zertifizierungs- und Verifizierungsdienste mit Hauptsitz in Brisbane/ Australien erwirbt eine 49-prozentige Beteiligung. Das sagt der Betriebsratsvorsitzende über die Zukunft des 430 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählenden Stammsitzes in Neu-Ulm.

