Nuxit-Streit: Schluss mit dem Gemecker!

Und wieder mal gibt es was zu Kritisieren, weil der Landkreis erneut etwas „Schlimmes“ gemacht hat. Das nervt.

Um mal kurz aus dem redaktionsinternen Nähkästchen zu plaudern: Als es darum ging, welches Kommentarthema wir diese Woche wählen sollten, stöhnte ein Kollege auf: Was, schon wieder Nuxit? Muss das sein? Nein, im Prinzip nicht, denn es schreit nicht immer nach kommentierenden Worten, wenn mal wieder der eine was gesagt oder getan hat, was dem anderen missfällt. Diesmal muss es doch sein, denn es geht genau darum: Nicht immer muss eine der Streitparteien, ihre Erregung über das jüngste schlimme Tun der anderen kundtun. Aber das wird in dieser Auseinandersetzung wohl ein von Advents- und Weihnachtsduseligkeit umnebelter frommer Wunsch bleiben.

Der OB findet Grund zum Mäkeln

Was war wieder Schlimmes passiert? Der Landkreis hatte seine Stellungnahme zum Nuxit, ursprünglich für die Regierung von Schwaben formuliert, als Broschüre zusammengefasst und im Landratsamt ausgelegt – prompt fühlt sich die Stadt Neu-Ulm, oder vielmehr ihr Oberbürgermeistern Gerold Noerenberg, berufen, daran herumzumäkeln, weil wieder dies fehle und das nicht korrekt dargestellt sei und überhaupt die Öffentlichkeit einseitig informiert werde.

Langsam lässt sich die übertriebene Empfindlichkeit und Bissigkeit des OB nicht mehr nachvollziehen. Musste da noch kurz vor Weihnachten dem Landrat vors Schienbein getreten werden? Offensichtlich. Souverän wirkt das nicht. Wer souverän ist, springt nicht über jedes Stöckchen, das einem jemand hinhält.

Das tiefe Zerwürfnis der Parteifreunde Noerenberg und Freudenberger

All das gibt Zeugnis vom tiefen Zerwürfnis zwischen den Parteifreunden Gerold Noerenberg und Thorsten Freudenberger – wobei das Wort „Freund“ in diesem Fall eher falsch gewählt sein dürfte. Angenommen, der Landtag lehnt es ab, Neu-Ulm in die Kreisfreiheit zu entlassen, dann müssten beide wieder irgendwie zusammenarbeiten. Schwer vorstellbar, dafür scheinen die Gräben mittlerweile viel zu tief. Oder ist Noerenbergs Handeln ein Zeichen wachsender Nervosität? Dreieinhalb Jahre lang hat Reutlingen für die Kreisfreiheit gekämpft, bis der Landtag in Stuttgart das Ansinnen abschmetterte. Das „öffentliche Wohl“ stehe dem entgegen. Was tun, wenn auch der Bayerische Landtag zum Schluss kommt, es bringe für die Bürger keine Vorteile, wenn Neu-Ulm kreisfrei wäre? Dann müsste jemand zur Versöhnung die Hand ausstrecken. Oder gehen.

