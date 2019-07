vor 11 Min.

ÖDP will wieder in den Kreistag

Partei erwägt auch eine Liste für den Neu-Ulmer Stadtrat

Der Kreisvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) im Landkreis Neu-Ulm hat bei seiner Vorstandssitzung vor wenigen Tagen die Weichen für die Kommunalwahl 2020 gestellt und sich dabei einiges vorgenommen: Neben dem Wiederantritt zu den Stadtratswahlen in Illertissen und Weißenhorn wurde einstimmig beschlossen, auch den Neuantritt zur Kreistagswahl anzugehen. Das Kommunalwahlrecht stelle an „neue Wahlvorschlagsträger“ hohe organisatorische Anforderungen: Eine ÖDP-Kreistagsliste erst dann nur zur Wahl zugelassen wird, wenn sie von etwa 450 Wählern per Unterschrift unterstützt wird. Die ÖDP war vor vielen Jahren im Neu-Ulmer Kreistag vertreten, gilt aber als neuer Wahlvorschlagsträger, nachdem der frühere ÖDP-Kreisrat Norbert Poppele aus Unterroth sich seinerzeit der Fraktion der Freien Wähler (FW) angeschlossen hatte.

Der ÖDP-Kreisvorstand ist nach eigener Aussage davon überzeugt, dass der Neu-Ulmer Kreistag neuen und frischen Wind braucht. Konsequenter Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung, Energie- und Verkehrswende, Flächensparen, Artenschutz, Maßnahmen zur Stärkung regionaler Märkte habe für die ÖDP absolute Priorität.

Auch eine Liste für den Neu-Ulmer Stadtrat ist in der Überlegung. Ein erstes Gespräch mit potenziellen Partnern und Kandidaten steht in Kürze an. Die kommenden Wochen will die ÖDP nutzen, um Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahllisten anzusprechen. (az)

Themen Folgen