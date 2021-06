Offenhausen

11:00 Uhr

Darum ist die Erlöserkirche in Offenhausen etwas Besonderes

Plus Seit 60 Jahren steht die Erlöserkirche in Neu-Ulm/Offenhausen. Doch erst jetzt macht eine Stele auf das nur äußerlich unscheinbare Gotteshaus aufmerksam.

Von Stefan Kümmritz

Die Offenhauser Erlöserkirche besteht in diesem Jahr 60 Jahre. Genau genommen ist das Jubiläum am 30. Juni, denn das war 1961 das Datum, an dem das Gotteshaus eingeweiht wurde. So ist es auch auf der neuen Stadtgeschichts-Stele nachzulesen, die an der Erlöserkirche angebracht und am Dienstag im Beisein von Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger enthüllt wurde.

