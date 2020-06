vor 34 Min.

Pfarrer Robert Pitschak nimmt Abschied nach „acht segensreichen Jahren“

Plus Der Pfuhler Pfarrer Robert Pitschak geht in den Ruhestand. Seine Erfahrungen mit dem Gemeindehaus wird er an seinem neuen Wohnort gut gebrauchen können.

Von Inge Pflüger

Groß war die Erleichterung, als im Frühjahr 2012 nach langer Vakanz mit Robert Pitschak die Pfarrstelle der evangelischen Kirchengemeinde Pfuhl-Burlafingen neu besetzt werden konnte. Nun verabschiedet sich der beliebte Pfarrer wieder – am 19. Juli geht er in den Ruhestand ins Allgäu. Und wieder ist wohl eine längere Vakanz in Pfuhl angesagt. Die Burlafinger Pfarrerin Katja Baumann bleibt den Gläubigen dagegen erhalten.

Das Ehepaar Pitschak wird in das Elternhaus von Myrtha Pitschak in Bad Grönenbach im Unterallgäu ziehen. „Am Haus gibt es noch viel zu tun“, sagte Pfarrer Robert Pitschak im Gespräch mit unserer Redaktion. Und: In seiner 37-jährigen Dienstzeit als Pfarrer wurde er in diversen Pfarreien mit Neu- und Umbauten konfrontiert und hat sie erfolgreich beendet. Das jüngste Projekt in Pfuhl, das Gemeindehaus, dessen Spatenstich nach vielen und langen Sitzungen im April 2019 gemacht werden konnte, ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die Einweihung am Sonntag, 20. September, wird wohl Pitschaks letzte Amtshandlung außerhalb seiner offiziellen Dienstzeit in Pfuhl sein.

Neu-Ulm: Robert Pitschak war acht Jahre lang Pfarrer in Pfuhl

Zwischenmenschliche visuelle Brücken hat Robert Pitschak auch in Pfuhl gebaut, so gibt es etwa keine Spannungen mehr mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Pfuhl. Verdienstvoll waren seine akribischen Recherchen für die Festschrift anlässlich der Feier zum 100. Geburtstag des Griesmayer-Kindergartens oder seine Auftritte als Moderator bei den Posaunenchor-Serenaden. Unvergesslich auch das große Christusfest im Lutherjahr 2017 in der Seehalle – damals feierte Pitschak seinen 60. Geburtstag. Der Kirchenvorstand dankt dem Pfarrer denn auch „für acht gute, segensreiche Jahre“ und der Seelsorger selbst blickt auf „acht glückliche Jahre“ zurück. Trotzdem freut er sich auf den Umzug.

In den fast vier Jahrzehnten als Pfarrer hat Robert Pitschak viel auf- und weitergebaut, sei es durch Seelsorge und Gottesdienste oder eben auch bei Bauobjekten. Nun kann sich der Pfarrer ausführlich seinen Hobbys und Interessen samt Familie und Freunden widmen.

Auf die letzten Berufsjahre in Pfuhl und Burlafingen schaut Pitschak mit viel „Zufriedenheit und Dankbarkeit“, denn es habe ein wunderbares Miteinander im Pfarramtsteam und in der Gemeinde gegeben. Schwer fällt dem engagierten Pfarrer der Auszug aus dem geschichtsträchtigen Pfarrhaus („Es zählt zu Recht zu den schönsten in Bayern“) und die Tatsache, dass er nun wirklich loslassen muss vom Gemeindehaus-Neubauprojekt. Der Abschiedsgottesdienst findet am Sonntag, 19. Juli, ab 18 Uhr in der Ulrichskirche statt mit einem anschließenden kleinen Empfang. Wie die Feier angesichts der Corona-Einschränkungen konkret aussieht, wird noch bekannt gegeben.

