Folgenschwerer Unfall auf B19: Laster verliert 150 volle Bierkisten

Ein Lkw hat in einem Kreisverkehr in Heidenheim 150 volle Bierkisten verloren. Die Ladung war laut Polizei nicht richtig gesichert.

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Heidenheim sind 150 volle Bierkisten von einem Lkw auf die Straße geflogen. Die B19, auf der der Unfall passierte, musste für längere Zeit gesperrt werden.

Der 42 Jahre alte Fahrer des betroffenen Lasters war gegen 15.15 Uhr in der Carl-Schwenk-Straße in Richtung Herbrechtingen unterwegs. Seine Ladung sei laut Polizei nicht richtig gesichert gewesen. In einem Kreisverkehr durchschlugen dann die Kisten die Lkw-Plane und flogen auf die Straße.

Die Straßenmeisterei rückte an und säuberte die B19. Die Bundesstraße musste bis etwa 17.45 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. (AZ)