Polizei Ulm warnt vor Schockanrufen

Die Masche der Betrüger hat viele Seiten: Von angeblichen Verkehrsunfällen bis Viren auf dem PC reichen die Lügengeschichten.

Das Polizeipräsidium Ulm verzeichnet am Dienstag eine Vielzahl von sogenannten Schock-Anrufen. Dabei rufen Betrüger an und geben sich als angebliche Polizeibeamte aus. Sie teilen den Angerufenen mit, dass ein naher Angehöriger in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt sei und dringend Geld hierfür benötigt.

Ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter will Viren vom PC in Ulm entfernen

Bei den Anrufern handelt es sich um Betrüger, die durch diese Schockanrufe an das Geld ihrer Opfer gelangen wollen.

Ein Anrufer gab sich nach Informationen unserer Zeitung zudem als angeblicher Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Das Opfer des mutmaßlichen Betrugs wurde namentlich angesprochen. Auf dem Computer hätten sich gefährliche Viren ausgebreitet. Gegen eine Zahlung könne der Betrüger diese entfernen.

Die Angerufenen sollen laut Polizei das Telefonat umgehend selbst beenden und anschließend selbst die 110 wählen.

