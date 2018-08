vor 36 Min.

Polizei nimmt drei Mitglieder einer Diebesbande fest

Zwei Frauen wollen Whiskey im Wert von mehr aus 200 Euro aus einem Supermarkt stehlen. Doch die Beamten vermasseln ihnen und ihrem Fahrer die Tour.

Zwei Frauen und ihr Fahrer, die gemeinsam auf Beutezug waren, sind der Polizei am Dienstag ins Netz gegangen. Die aus Osteuropa stammenden Frauen im Alter von 21 und 24 Jahren wurden nach Angaben der Polizei am Mittag dabei beobachtet, wie sie in einem großen Supermarkt in Weißenhorn elf Flaschen Whiskey im Wert von mehr als 200 Euro in ihren Taschen versteckten. Dann gingen sie an die Kasse und bezahlten dort einen Einkauf im Wert von ungefähr zehn Euro. Anschießend wollten sie den Markt verlassen.

Der Fahrer flüchtet beim Anblick der Polizei

Ein 23 Jahre alter Mann, der die Frauen zum Markt gefahren und auf sie im Auto gewartet hatte, konnte sie nicht mehr abholen. Dem Polizeibericht zufolge flüchtete er nämlich, als er die in der Zwischenzeit verständigte Polizeistreife erkannte. Nachdem die Beamten die beiden Frauen vernommen hatten, durchsuchten Einsatzkräfte eine Wohnung im angrenzenden Baden-Württemberg. Dort fanden sie zwar kein weiteres Diebesgut, dafür jedoch den zunächst geflüchteten Fahrer und sein Auto, nach dem gefahndet worden war.

Der 23-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden alle drei Personen wegen Bandendiebstahls angezeigt. Da eine der Frauen in Deutschland keinen Wohnsitz hat, setzten die Beamten für sie eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro fest. Nachdem das Geld eingegangen war, wurde das Trio wieder auf freien Fuß gesetzt. (az)

