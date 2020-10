14:00 Uhr

Polizei rückt wegen Schlägerei am Sendener Bahnhof aus

Zwei Gruppen haben sich am Bahnhof in Senden derart gestritten, dass Zeugen die Polizei gerufen haben.

Schlägerei am Bahnhof in Senden: Diese Mitteilung ist am Montagabend bei der Polizei in Senden eingegangen. Daraufhin wurden mehrere Streifenbesatzungen der Dienststellen Weißenhorn, Neu-Ulm, Senden und der Operativen Ergänzungsdienste entsandt.

Als sie ankamen, war die Lage vor Ort ruhig. Es war sich nur noch eine der beiden zuvor streitenden Gruppen vor Ort, die andere entdeckte die Polizei jedoch in der Nähe des Bahnhofs.

In Senden wurde niemand verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es zwischen den zwei Gruppen aus nichtigem Grund zu einer Streiterei kam, in deren Verlauf versucht wurde, nach einem 17-Jährigen zu schlagen. Schlussendlich wurde bei dem Vorfall niemand verletzt.

Der genaue Hintergrund und Hergang des Geschehens muss im Lauf der weiteren Ermittlungen geklärt werden. (az)

