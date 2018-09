vor 16 Min.

Polizisten leisten Hilfe als „technischer Support“

Die Polizei hatte am Samstag in Ludwigsfeld einen Einsatz der etwas anderen Art.

Einen ungewöhnlichen Einsatz haben Einsatzkräfte der Polizei Neu-Ulm am Samstag erlebt. Der drehte sich um einen Nachbarschaftsstreit - und Kopfhörer.

Am Samstagmorgen hat eine 79-jährige Neu-Ulmerin über den Notruf einen Nachbarschaftsstreit in der Breslauer Straße in Ludwigsfeld die Polizei gerufen. Die Frau schilderte schließlich den Polizisten vor Ort, dass ihr ebenfalls 79-jähriger Nachbar ihre Kopfhörer für den Fernseher ausgeschaltet hätte und es daher zum Streit gekommen war.

Die Beamten stellten jedoch fest, dass die Kopfhörer nicht ausgeschaltet, sondern gar nicht mit dem Fernseher verbunden waren, zudem war der Akku des Kopfhörers komplett aufgebracht. Um den Streit der beiden Nachbarn zu schlichten, behoben die Beamten kurzerhand das technische Problem und das hierdurch entstandene Missverständnis. Nachdem sich die beiden 79-jährigen Nachbarn wieder vertrugen, konnte die Streife wieder abrücken. (az)

