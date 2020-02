06:00 Uhr

Prozess in Neu-Ulm: Autofahrer fährt Mann über den Fuß

Plus Ein 28-Jähriger muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, weil er einem anderen mit dem Auto über den Fuß gefahren sein soll. Er bestreitet die Tat.

Von Lena Hutter

Ein undurchsichtiger Fall beschäftigte vor Kurzem das Amtsgericht Neu-Ulm: Im Sommer vergangenen Jahres soll ein 28-Jähriger einem Mann mit dem Auto über den Fuß gerollt sein. Der Täter sagt, dass dieser Vorfall so nicht passiert sei, das Opfer unterstellt ihm dagegen absichtliches Handeln. Die Tat spielte sich am 1. Juni in der Maxgasse in Neu-Ulm ab, an jenem Tag fand das Stadtfest statt. Das Opfer erlitt bei der ganzen Sache damals eine leichte Prellung am Fuß. Der bisher vorstrafenfreie Angeklagte erschien ohne Verteidiger zu der Verhandlung.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Autofahrer und sein Beifahrer waren damals auf dem Weg von einer Hochzeit nach Hause. Von der Kasernstraße aus fuhr der Angeklagte falsch herum in die Maxgasse, die eine Einbahnstraße ist. Deshalb wollte der 28-Jährige in einer Einfahrt wenden. Er ließ zunächst seinen Beifahrer an dessen Wohnung aussteigen, fuhr dann langsam weiter. Ein 43-jähriger Anwohner stand derweil an der Straßenecke und habe ihm laut zugerufen, dass er falsch fahre. „Das ist eine Einbahnstraße!“, rief er demnach wiederholt. Daraufhin soll der Autofahrer mit Schrittgeschwindigkeit immer weiter auf ihn zugefahren und schließlich mit dem linken Rad über den linken Fuß gefahren sein. Außerdem habe der Kotflügel seine Hose gestriffen. "Dass ihm im über den Fuß gefahren bin, ist nie passiert" Der 43-Jährige unterstellt dem Angeklagten absichtliches Handeln. Der Angeklagte beteuerte vor Gericht jedoch: „Dass ich ihm über den Fuß gefahren bin, ist nie passiert, weil man das merkt.“ Vor dem Gericht machen die Männer unterschiedliche Angaben. Das Opfer sagt, er habe vor Schmerzen laut aufgeschrien. Der Angeklagte jedoch habe keinen Schrei gehört. Das Opfer habe stattdessen nur ruhig gesagt: „Jetzt sind sie mir auch noch über den Fuß gefahren.“ Anschließend habe der 43-Jährige nach Aussage des Angeklagten gegen sein Auto getreten. Beide Männer verließen daraufhin vorerst den Unfallort. Dann kam der Angeklagte zurück. „Ich wollte ihn nur zur Rede stellen“, sagte er. Er schubste sein Gegenüber gegen die Wand und fuhr schließlich davon. Das Opfer rief daraufhin die Polizei – diese nahm den Angeklagten mit. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Richterin Gabriele Buck wertete den Vorfall als einen minderschweren Fall der gefährlichen Körperverletzung. Der Angeklagte habe „billigend in Kauf genommen“, dass er den anderen Mann möglicherweise verletzt. Er wurde zu einer Geldstrafe von insgesamt 4800 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt. Mahnende Worte von Neu-Ulmer Amtsrichterin Gabriele Buck Neben dem Urteil hatte Richterin Buck noch einige mahnende Worte für den Angeklagten. Sie echauffierte sich über die Aggressivität und Rücksichtslosigkeit im Miteinander, insbesondere im Straßenverkehr. „Eine Aggressivität, das lässt sich für mich kaum in Worte fassen“, sagte sie und fügte hinzu: „Da geht mir wirklich langsam der Hut hoch.“ Auch, dass der Angeklagte sich mit keinem Wort bei dem Opfer entschuldigte, verstehe sie nicht. Dem Angeklagten gab Buck mit auf den Weg: „Da müssen Sie ganz dringend an sich arbeiten.“ Das könnte Sie auch interessieren:

Prozess nach Drogen-Fund in Untereichen: Käufer belastet Angeklagten



Razzia: Polizei durchsucht ein Wohnhaus in Bellenberg



Zeuge schimpft vor Gericht über "unwürdige Gesetze"



Themen folgen