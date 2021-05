Ulm

18:00 Uhr

Quantentechnologie: In Ulm wird für den Supercomputer von morgen geforscht

Alexander Gerst hatte einst als erster deutscher Raumfahrer das Kommando auf der ISS übernommen. Nun war er Teil der Eröffnung des DLR-Instituts für Quantentechnologien in Ulm.

Plus Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Ulm hat in Ulm das Institut für Quantentechnologien eröffnet. Es erforscht Dinge, die die Welt verändern könnten.

Von Oliver Helmstädter

Prominenter hätte der Laudator kaum sein können: Der Astronaut Alexander Gerst wurde bei der online abgehaltenen Eröffnung des Instituts des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Ulm zur Quantentechnologie zugeschaltet. Der 45-jährige Geophysiker, Vulkanologe und Astronaut erläuterte die Bedeutung einer Wissenschaft, die künftig in Ulm ein wichtiges Standbein haben soll. Beispielsweise gehe es um Klimaforschung.

Themen folgen