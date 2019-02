11:29 Uhr

Ratiopharm-Arena sagt Konzert von R. Kelly offiziell ab

Der R&B-Sänger wird nicht in Neu-Ulm auftreten. Der Hallenbetreiber hat den Vertrag „aus wichtigem Grund“ aufgelöst. Kelly selbst hat das Gefängnis verlassen.

Von Marcus Golling

Die Ratiopharm-Arena zieht einen Schlussstrich unter das Thema R. Kelly: Wie die Betreiber am Dienstag auf Facebook schrieben, wird das für 12. April geplante Konzert nicht stattfinden. Man habe sich aufgrund „von neuen und objektiven Fakten“ entschieden, den Vertrag mit dem Veranstalter „aus wichtigem Grund“ zu lösen.

Anklage wegen sexuellen Missbrauchs: R. Kelly kommt gegen Kaution frei

Dem Hallenbetreiber entsteht durch die Absage laut Prokurist Richard King kein finanzieller Schaden. Das Konzert war vor wenigen Wochen nach Neu-Ulm verlegt worden, nachdem die Verantwortlichen des zuvor als Auftrittsort geplanten Sindelfinger Glaspalastes einen Rückzieher gemacht hatten – wegen schwerwiegender Vorwürfe gegen Kelly. Eine Online-Petition gegen dessen Deutschlandkonzerte haben rund 240.000 Menschen unterzeichnet.

Auch in der Untermeitinger Diskothek PM wird R. Kelly nicht auftreten. Der PM-Chef Stefan Egger möchte den US-Sänger nicht zur Aftershow-Party in seinem Club auftreten lassen.

Der R&B-Sänger ist wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen angeklagt, drei der vier Opfer waren zum Tatzeitpunkt offenbar minderjährig. Er selbst streitet die Vorwürfe weiterhin ab. Am Freitag hatte sich der 52-jährige Kelly den Behörden in Chicago gestellt, am Dienstag konnte er die Haft gegen die Zahlung einer Kaution von 100.000 Euro verlassen.

Hat sich der Sänger wegen sexuellen Missbrauchs strafbar gemacht? Genau das wird R. Kelly in zehn Fällen vorgeworfen. Nun zahlte er die geforderte Kaution und konnte - zumindest vorläufig - das Gefängnis verlassen. Video: dpa

