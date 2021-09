Im Roggenburger Trinkwasser werden noch immer Keime nachgewiesen

Plus Vorerst muss das Leitungswasser in Biberach, Unteregg und Schießen weiter abgekocht werden. Woran das liegt und welche Regeln gelten.

Am Dienstagvormittag war der Roggenburger Bürgermeister Mathias Stölzle noch optimistischer was die Keimbelastung im Trinkwassernetz der Gemeinde anbelangt. Die Maßnahmen scheinen Wirkung zu zeigen, sagte er. Eine Probenrunde wies keine choliformen Keime mehr auf, die anderen Bakterien lagen weit unter dem Grenzwert. Eine zweite Analyse sollte das Ergebnis bestätigen. Doch die wies wieder einen der potenziell gefährlichen Keime auf.