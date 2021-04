Roggenburg kommt bei Kindergarten St. Sebastian in Zugzwang

Plus Die Gemeinde musste schneller als gedacht eine Entscheidung über die Erweiterung von St. Sebastian fällen, sonst wären Fördermittel weggefallen

Gleichbleibende Einnahmen, aber höhere Ausgaben prognostiziert Roggenburgs Kämmerer Johannes Stötter für 2021. Die Klostergemeinde hat einiges vor: Unter anderem stehen die Schaffung eines Baugebiets, der barrierefreie Ausbau von Bushaltestellen und erneut Aufwendungen für die Wasserversorgung auf dem Plan. Der Gemeinderat stimmte dem Etat zu.

Gemeinde Roggenburg erwirtschaftet Überschuss

Trotz der Ausgaben rechnet Stötter insgesamt mit einem Überschuss von knapp 230.000 Euro im Stadtsäckel. Das Gesamtvolumen des Roggenburger Haushalts liegt dieses Jahr bei 10,4 Millionen Euro. „Trotz Corona haben wir eine ganz leichte Einnahmesteigerung“, stellte Bürgermeister Mathias Stölzle in der Gemeinderatssitzung fest. Doch wegen der höheren Kreisumlage muss die Kommune mehr Geld als bisher an den Landkreis abgeben.

Zudem sei die Verwaltung nun vom plötzlichen Zugzwang beim Kindergarten St. Sebastian überrascht worden, so Stölzle. Denn bei der geplanten Erweiterung der Kita im Ortsteil Biberach muss schneller als gedacht eine Entscheidung her: Noch bevor die endgültigen Zusagen über die zu erwartenden Zuschüsse eintreffen, hatte sich die Gemeinde nun auf die Durchführung des Projekts festzulegen, um die erforderlichen Fristen für die staatliche Sonderförderung einhalten zu können. Ursprünglich hatten die Räte die Details der Finanzierung abwarten wollen.

Roggenburg muss sich mit dem Bauen beeilen

Der Bund stellt für die Schaffung von Kitaplätzen zusätzliche Mittel zur Verfügung und hat das Roggenburger Projekt nun in die Sonderförderung aufgenommen. Die Bedingung: Der Bau muss spätestens zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein. Um das Geld zu bekommen, haben die Gemeinderäte der von der Verwaltung vorgeschlagenen Finanzierung am Dienstag zugestimmt. Die Kommune erwartet aus dem Sonderprogramm rund 240.000 Euro für den Kita-Anbau, dazu kommt weitere Förderung in Höhe von 4300.00 Euro.

Im Haushalt 2021 ist nach den Berechnungen der Kämmerei noch ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 271.000 Euro nötig. Dieselbe Summe fällt im Folgejahr erneut an, um den An- und Umbau des Kindergartens mit neuer Krippe umzusetzen. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen nach der Schätzung des Architekten bei etwa 1,2 Millionen Euro.

Roggenburg will Schulden abbauen

Rund 280.000 Euro hält die Kommune im vorgelegten Haushaltsplan für den Erwerb von Grundstücken vor. Sie will wegen der großen Nachfrage ein Baugebiet in Meßhofen oder Schießen schaffen.

Die Tilgung der Darlehen für die umfassenden Baumaßnahmen an der Wasserversorgung in den letzten Jahren wird sich noch bis 2023 ziehen. Die Kommune erwartet diesbezüglich Zuschüsse und will die restlichen Bauarbeiten heuer abschließen. Vor allem wegen dieser großen Maßnahmen liegt der Schuldenstand derzeit bei 4,2 Millionen Euro, im Lauf des Jahres will die Kämmerei gut eine Million Euro Verbindlichkeiten abbauen.

Weitere Investitionen tätigt Roggenburg zudem in die restliche Erschließung und Vermarktung des Baugebiets „Am Wiesenfeld“ in Ingstetten, in den Straßenbau sowie den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen am Roggenburger Kloster und in Schleebuch. Auch die Kosten für das neue Einsatzfahrzeug der Feuerwehr Ingstetten sind eingeplant, ebenso 75.000 Euro für Gerätebeschaffung bei den Feuerwehren. Noch aufgeschoben ist der barrierefreie Zugang zur Wannenkapelle, dort stehen außerdem Sanierungsarbeiten an der schadhaft gewordenen Decke und dem Altarbild an, so Stölzle.

