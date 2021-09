SEK-Einsatz der Polizei in Ulm: Person bedroht Mitbewohner mit Waffe

Plus Rettungswagen, Polizei und Sondereinsatzkommando sind Sonntagmittag in Ulm ausgerückt. Eine Person wurde festgenommen. Niemand kam körperlich zu Schaden.

Polizisten haben am Sonntagmittag ein Ulmer Wohngebiet abgeriegelt, um Passanten zu schützen. Gleichzeitig nahmen Beamte des Spezialeinsatzkommandos eine Person in einer Wohnung fest.