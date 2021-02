vor 34 Min.

Sanierung des Pfuhler Heimatmuseums steht auf der Wunschliste ganz oben

Plus Hans-Werner Ast ist neuer Vorsitzender der Museumsfreunde Pfuhl. Was er über die Sanierung des Heimatmuseums und ein mögliches Eintrittsgeld sagt.

Von Inge Pflüger

Herr Ast, Sie wurden im November 2020 zum neuen Vorsitzenden der Museumsfreunde Pfuhl gewählt. Sie sind ja auch nicht mehr der Jüngste?

Ast: Das ist wohl wahr mit meinen bald 77 Jahren. Aber wie das inzwischen so ist bei den meisten Vereinen: Jüngere Menschen sind für eine Vereinszugehörigkeit schwer zu finden und kaum jemand, auch von den Älteren, ist heute noch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ausnahmen bilden hier unter anderem noch der Sport oder speziell auf Jugendliche ausgerichtete Einrichtungen.

Wie viele Mitglieder hat der Verein Pfuhler Museumsfreunde und wann wurde er gegründet?

Ast: Zurzeit zählen wir 122 Mitglieder – gegründet wurde der Verein im März 1987 von interessierten Pfuhler Bürgern. Ich gehörte übrigens damals auch zu den Gründungsmitgliedern.

Mit welchen Aktivitäten wollen Sie neue Mitglieder überzeugen?

Ast: Natürlich ist es zwingend erforderlich, neue und vor allem jüngere Menschen als neue Mitglieder zu gewinnen. Dazu laden wir jeden zweiten Dienstag im Monat zu einem „Museums-Stammtisch“ in den Museumsstadel ein. Ferner veranstalten wir traditionell unsere Basare und Märkte sowie die erfolgreiche „Schwäbische Weihnacht“. Und wenn der Lockdown vorbei und das Museum wieder geöffnet ist, wird ein bereits erstellter Flyer an alle Pfuhler Haushalte verteilt mit einer Werbung fürs Museum und einer Aufforderung zum Mitmachen.

Wie soll künftig das Vereinsleben aussehen?

Ast: Vereinsleben heißt bei uns auch Mitarbeit. Das Museum ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet und dazu benötigen wir ehrenamtliche Aufsichts-Personen. Wenn gewünscht, gehören nach erfolgter Einweisung auch Museumsführungen dazu. Bei unseren jährlichen Veranstaltungen werden auch Mitarbeiter bei der Essens- und Getränkeausgabe benötigt. Als „Dankeschön“ gibt’s dann Jahresausflüge oder die Einladung zum gemeinsamen Jahresessen. Für das künftige Vereinsleben ist nach wie vor eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nötig. Dass diese bei uns gegeben ist, davon bin ich überzeugt.

Sind neue Ausstellungen fürs Heimatmuseum geplant?

Ast: Im Erdgeschoss des Alten Rathauses befinden sich die Ausstellungsräume, die für jährlich wechselnde Sonderausstellungen reserviert sind. Zurzeit bereiten wir in Kooperation mit dem Landkreis Neu-Ulm eine Ausstellung vor mit dem Arbeitstitel „Ausgrabungen aus 5000 Jahren in und um Pfuhl“. Mit dem Ende der Pandemie wird die Ausstellung dann den Besuchern präsentiert. In den beiden Obergeschossen befassen sich diverse Ausstellungen mit dem ländlichen Leben aus der Zeit von etwa 1880 bis 1950: Küche, Wohn-, Schlafzimmer sowie ein originales Schulzimmer werden präsentiert. Liebevoll gesammelte Objekte geben Einblick in Hausarbeit, Freizeitgestaltung und das Spielverhalten von anno dazumal. Hinzu kommen noch Aktivitäten im angrenzenden Museumsstadel. In den beiden oberen Geschossen wird schwerpunktmäßig das dörfliche Handwerk von einst dargestellt. Zusätzlich wird in der Dauerausstellung „Vom Flachs zum Leinen“ über jenes Thema informiert, mit dem einst, speziell in Pfuhl, die Leineweber ihr Dasein fristeten.

Wie sehen die Aktivitäten im angrenzenden Stadel künftig aus?

Ast: Jeder Besucher, der erstmalig den Stadel betritt, ist von dieser Location begeistert und es wird uns immer wieder bestätigt: In Pfuhl gibt es keinen schöneren Veranstaltungsraum. So dient er den ortsansässigen Vereinen und Parteien zu Sitzungen, Veranstaltungen und Ausstellungen. Wir nutzen die vorhandenen Stellwände für diverse Ausstellungen, aktuell werden Fotos von Hans Gulden präsentiert. Aber auch für uns Museumsfreunde ist er Treffpunkt, etwa den monatlichen Stammtisch, unsere Versammlungen bzw. öffentlichen Veranstaltungen. Im Gespräch ist außerdem, den Stadel künftig noch mehr als Spielstätte zu nutzen mit Kleinkunstveranstaltungen, gedacht wird etwa an Lesungen mit regionalen Autoren, Musikdarbietungen und Dank neuer Technik an Film- und Diavorführungen sowie Vorträge parallel zu den jeweils laufenden Ausstellungen.

Hans-Werner Ast ist der neue Vorsitzende der Museumsfreunde Pfuhl. Bild: Inge Pflüger

Soll in die Anschaffung neuer Raritäten mehr investiert werden?

Ast: Das wurde in der Vergangenheit hin und wieder praktiziert und sollte auch künftig unser Bestreben sein. Allerdings sind uns hier finanzielle Grenzen gesetzt. Finanziert kann nur das werden, was wir an Geldern bei unseren Aktivitäten einnehmen. Dankbar sind wir natürlich auch, wenn dem Museum, wie hin und wieder geschehen, eine alte Rarität oder auch Gelder gespendet werden.

Wie stellen Sie sich die Zusammenarbeit mit der neu gewählten Vorstandschaft vor?

Ast: Ich habe eine mir vertraute Vorstandschaft, bestehend aus erfahrenen älteren Mitstreiter*innen und Kollegen*innen, die nun neu dabei sind. Das ist eine gute Mischung, denn Erfahrung ist wichtig und neue Leute können natürlich neue Ideen einbringen. Darauf baue ich und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Soll Ihrer Meinung nach das historische Gebäude innen und außen saniert und restauriert werden?

Ast: Dies ist ein Thema, das den Verein schon lange beschäftigt. Wir, die Museumsfreunde, sind ja sozusagen die Leute, die das Museum treuhändisch für die Stadt verwalten und mit der wir stets ein gutes Einvernehmen pflegen. Für die Gebäude selbst steht die Stadt Neu-Ulm in der Verantwortung. Schon vor einiger Zeit wurde uns versichert, das inzwischen desolate Erscheinungsbild des Alten Rathauses samt dem Eingangsbereich des Museumsstadels neu erstrahlen zu lassen. Nun gibt es Hoffnung, dass anstehende Renovierungsarbeiten in Angriff genommen werden. Das freut uns Pfuhler sehr, denn das Alte Rathaus, 1754 als repräsentatives Amtsgebäude errichtet, ist schließlich, neben der evangelischen Kirche, das einzige geschichtlich wichtige Gebäude in Pfuhl, das für den Ortsteil prägend ist.

Sollen nach wie vor keine Eintrittsgelder verlangt und nur sonntags geöffnet werden?

Ast: Ich bin, wie auch meine Vorstandskollegen, gegen eine Eintrittsgebühr. Diese würde bei unserem kleinen Museum nach außen hin sicherlich abschreckend wirken. Die Öffnung muss auf den Sonntag beschränkt bleiben, da uns für wochentags das Aufsichtspersonal fehlen würde. Gern öffnen wir aber nach Bedarf auch werktags für Führungen von Schulklassen oder für andere interessierte Gruppen.

Wünsche für die Museums-Zukunft?

Ast: Wie schon oben angesprochen – die Renovierung und Sanierung der Gebäude.

Zur Person Hans-Werner Ast ist 76 Jahre alt, geboren im nordhessischen Witzenhausen, verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und zwei Enkel. Ausbildung zum Verlagskaufmann, anschließend Studium an der Marketing-Akademie Kassel zum Kommunikationswirt. In leitenden Positionen bei Tageszeitungen in Kassel, Ulm und Aachen. Mit Unterbrechung lebt er mit seiner Familie seit Jahren in Pfuhl und seit 2005 ist er mit seiner Frau Monika wieder bei den Pfuhler Museumsfreunden aktiv. Seit November 2020 ist er Vorsitzender des Vereins.

