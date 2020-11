vor 1 Min.

Scheibe mit Kanaldecke eingeworfen: Unbekannte beschädigen Fahrzeuge in Senden

Nach zwei Vorfällen in Senden bittet die Polizei nun um Hinweise. Ermittelt wird unter anderem wegen Sachbeschädigung.

Demnach wurde im Lauf des Montags zwischen 7 und 12 Uhr die Motorhaube eines geparkten Pkw in der Weißenhorner Straße in Witzighausen zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf zirka 1.500 Euro.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Kanaldeckel in der Hauptstraße ausgehoben und in die Heckscheibe eines geparkten Pkw geworfen. Nachdem aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, wird derzeit von einem Fall von groben Vandalismus ausgegangen.

Die Polizeistation Senden ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Ermittler suchen Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 entgegen genommen. (az)

