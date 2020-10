26.10.2020

Schlachthof: Mehr Bereiche betroffen

Corona-Ausbrüche auch in Asylunterkunft und Seniorenheimen

Nach dem Corona-Ausbruch im Ulmer Schlachthof hat das auch für die Stadt Ulm zuständige Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises für die Beschäftigten eine Corona-Reihentestung veranlasst. Alle Mitarbeiter, die in der Zeit von Sonntagabend bis einschließlich Dienstag Dienst tun, werden untersucht oder sind bereits untersucht worden.

Nach Stand vom Sonntag sind 39 Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl kann sich nach den erneuten Testungen weiter verändern - ebenso durch die regelmäßigen Reihentestungen, zu denen der Schlachthof nach der Corona-Verordnung des Landes für Schlachtbetriebe verpflichtet ist. Aus den letzten Testungen werden noch Ergebnisse erwartet.

Nach aktuellem Kenntnisstand ist von dem Corona-Ausbruch hauptsächlich die Rinderschlachtung betroffen. Sie wurde durch die Betriebsleitung geschlossen, noch bevor die Behörden Schutzmaßnahmen festgelegt hatten. Nach Angabe des Betriebs wurden die dort eingesetzten Beschäftigten in die Isolierung in ihre Wohnungen und Unterkünfte geschickt. Inzwischen hat das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben begonnen, Quarantäne anzuordnen und Kontaktpersonen nachzuverfolgen.

Mittlerweile hat sich nach Angaben des Gesundheitsamts bestätigt, dass auch Mitarbeiter anderer Betriebsbereiche betroffen sind: in der Schweineverarbeitung und in einzelnen Fällen in der Qualitätssicherung wurden Beschäftigte positiv auf eine Infektion getestet. Hier erwartet das Gesundheitsamt genaue Personaleinsatzlisten, um Schutzmaßnahmen einleiten zu können.

Von Corona-Infektionen betroffene sind auch Seniorenzentren und Pflegeheime in Laichingen, Blaustein und Beimerstetten. Nach Angaben des Gesundheitsamts des Alb-Donau-Kreises werden zeitnah weitere Testergebnisse erwartet. Sieben infizierte Bewohner in Laichingen und einer in Blaustein sind nach Behördenangaben verstorben.

Infektionsfälle meldet die Behörde auch aus Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete in Ehingen und Munderkingen. Bei der Nachverfolgung von Infektionsketten bekommt das Gesundheitsamt seit Freitag Unterstützung von zwölf Soldatinnen und Soldaten des Unterstützungsverbandes des Multinationalen Kommandos Operative Führung in Ulm. (az)

