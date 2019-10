vor 25 Min.

Schulsport mit den Ulmer Spatzen

IKK Classic und Ulmer Spatzen schließen Kooperation

Die Krankenkasse IKK Classic und der SSV Ulm 1846 Fußball haben vor Kurzem eine Kooperation geschlossen. Die IKK Classic bietet schon seit einigen Jahren Präventionsprogramme für Kindergärten und Schulen an – und bekommt im Schuljahr 2019/2020 mit den Ulmer Spatzen noch weitere Unterstützung. So kommen die Fußballer zu ausgewählten Kindergärten und machen dort mit den Kindern Bewegungsspiele, schneiden Obst und helfen bei der Zubereitung gesunder Mahlzeiten. Bei einem Projekt für Grundschulen bewältigen die Sportler gemeinsam mit den Schülern einen Erlebnisparcours. Im Anschluss ist laut Pressemitteilung auch noch Zeit für eine kleine Fragerunde und Fotos.

Karl Simon, Landesgeschäftsführer der IKK Classic in Bayern, sieht in der Kooperation mit dem Ulmer Fußballverein große Chancen: „Über die Kooperation mit den Ulmer Spatzen freue ich mich ganz besonders, denn wer sollte Kinder besser zu einer gesunden Lebensweise motivieren können als ihre Vorbilder!“ Auch Anton Gugelfuß, Vorstand des SSV Ulm 1846 Fußball, steht voll hinter der Kooperation: „Als uns die Anfrage erreichte, waren wir von Beginn an hellauf begeistert. Schließlich sehen wir es als eine Aufgabe, unsere Werte bestmöglich weiterzugeben. Die Weichen für ein gesundes Leben werden vor allem im Kindesalter gestellt.“

Zum Ende des Schuljahres 2019/2020 laden die Krankenkasse und der SSV Ulm 1846 Fußball dann alle beteiligten Kindergartengruppen und Schulklassen zu einem großen Sportfest ein. Die Kooperation ist im ersten Jahr auf den Wirtschaftsraum Ulm/Neu-Ulm beschränkt. (az)

Interessierte Kindergartengruppen und Grundschulklassen können sich an die IKK Classic wenden – und zwar an Christina Bürkert, entweder unter der Telefonnummer 0821/3158-435044 oder per Mail an christina.buerkert@ikk-classic.de

Themen folgen