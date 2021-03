vor 22 Min.

Sendens romantische Ecken – ein Spaziergang durch die Stadt

Plus Senden geht auf ein kleines Dorf zurück, das zweimal durch Brände schwer beschädigt wurde. Ein Spaziergang ist deswegen nicht historisch geprägt - aber schön.

Von Dagmar Hub

Als Friedrich Schäfer 1955 eine Chronik Sendens schrieb, notierte er einen euphemistischen Satz. Senden gehöre nicht zu den Orten, die aufgrund ihrer geschichtlichen Bedingtheiten oder ihrer althergebrachten Institutionen zu einer außergewöhnlichen Entwicklung vorbestimmt waren, schrieb Schäfer über den damals schon aufstrebenden und gerade zum Markt erhobenen Ort. Sendens Wachstum liege in der Wahrnehmung der fördernden Chancen der Gegenwart. Wie wahr! Senden entwickelte sich zu einer prosperierenden und geschäftigen Stadt. Doch zwischen all den Geschäften und der Infrastruktur - wo eigentlich gibt es in Senden die Möglichkeit eines romantischen Spaziergangs, und wo liegen die Wurzeln Sendens?

Wer diese Wurzeln entdecken will, muss zunächst wissen, dass die Stadt Senden auf ein kleines Dorf zurückgeht, das - respektive dessen Kern - zweimal von Bränden schwer zerstört wurde. Viel Historisches ist in Senden nicht zu finden, doch eine Spurensuche lohnt. Und die beginnt in der Ortsstraße, dort wo die Gasse Auf dem Kirchberg genau zu selbigem Kirchberg hinaufführt - bizarrerweise in eine Gegend, die seit alters her die "Höll" genannt wird.

Unter dem Kirchberg in Senden liegt ein ehemaliger Eiskeller

Zuvor lohnt ein Blick von der Ortsstraße nach rechts: Unterm Kirchberg befand sich nämlich der Eiskeller einer Brauerei, der sich hinter einer überwachsenen Eingangstür verbirgt. Dort, wo die wohl mehrfach umgebaute Kirche St. Jodok steht (genauer gesagt etwas oberhalb), liegen die Ursprünge Sendens - aber leider größtenteils im Dunkel der Geschichte.

Die Türe zum Eiskeller einer ehemaligen Brauerei am Kirchberg. Bild: Dagmar Hub

Der Heimatforscher Schäfer - im Übrigen der Großvater der heutigen Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf - zitiert aus der Chronik des Klosters Oberelchingen, dass der Flecken Senden (wie viele Dörfer im Ulmer Winkel) 1246 von Heinrich Raspe, dem Gegenkönig zum Staufer Friedrich II., niedergebrannt wurde. Hier oben in der "Höll" müssen wir uns eine kleine Siedlung von Gehöften vorstellen, die in späteren Erwähnungen immer wieder auch "Sendow", also Sendau, genannt wird.

Ein dem heiligen Jodok geweihtes Kirchlein mit einem Kaplan Ludwig Wall wird 1433 erwähnt, als etwa 30 Anwesen um dieses Kirchlein herum gruppiert standen. Wer sich St. Jodok genau ansieht, erkennt im ursprünglich spätgotischen Bau im Westen noch das alte Hauptportal, das beim Kirchenausbau 1908 geschlossen wurde, und die historischen Treppen zu diesem Portal.

Das alte Hauptportal, das 1908 geschlossen wurde. Bild: Dagmar Hub

Vom Friedhof aus geht es über den St.-Jodok-Weg und die Grüntenstraße nach rechts in die Stuibenstraße - und damit unmittelbar in die Zeit des ersten großen Aufschwungs Sendens: 1862 erhielt Senden Anschluss an die Bahnlinie Neu-Ulm–Kempten. Und schon bald darauf, im Jahr 1878, entstanden in Senden die ersten Arbeitsplätze in der Industrie, als die 1842 in Ulm gegründete Holzhandlung Gagstätter an dieser Bahnlinie in Senden ein Säge- und Hobelwerk samt Möbelfabrik aufbaute.

Oberhalb des Sendener Stadtparks stehen viele villenartige Gebäude

Geht man den Höhenzug entlang der Stuibenstraße, kommt man zur Villa des einstigen Fabrikbesitzers Gagstätter und einigen anderen villenartigen Gebäuden, die hier eingetaucht in Grün oberhalb des heutigen Stadtparks liegen. Efeu umrankt schmiedeeiserne Gitter, die Anlage erinnert an die Gründerzeit. Über eine Treppe, die nach rechts von der Stuibenstraße abbiegt, geht es hinunter zum heutigen Stadtpark, der auf dem Gelände des einstigen Sägewerks Gagstätter steht.

Eine der Villen entlang der Stuibenstraße oberhalb des heutigen Sendener Stadtparks. Bild: Dagmar Hub

Wendet man sich nach rechts in den Landgrabenweg, entdeckt man mitten im Stadtpark noch den Fabrikschlot des Sägewerks. An die Imprägnierbecken des 1965 stillgelegten und 1983 abgerissenen Kyanisierwerkes der Firma erinnert heute optisch nichts mehr. In der jüngeren Vergangenheit tauschte die Stadt Senden hier etwa 65.000 Tonnen kontaminiertes Erdreich aus.

Ein historisches Ereignis verbindet Weißenhorn und Senden, so verschieden sich beide Städte präsentieren: Senden kam - wie Weißenhorn - im Jahr 1507 an die Fugger, als der unter Geldmangel leidende Habsburger-Kaiser Maximilian die Orte verpfändete. Die Fugger hatten die Ortsherrschaft bis 1806 inne. Zu jener Zeit aber war Senden, das erst 1975 zur Stadt erhoben wurde, ein Dorf, in dem die Fugger keine wichtigen Spuren hinterließen. Die Lilie der Fugger ist aber im Ortswappen Sendens zu sehen.

