Sperrungen in Weißenhorn und Ortsteilen wegen Arbeiten an mehreren Tagen

In Weißenhorn müssen vereinzelt Straßen vorübergehend gesperrt werden.

In Weißenhorn und in Ortsteilen werden Baumaßnahmen vorgenommen. Es kommt zu Behinderungen.

Mehrere Straßen in Weißenhorn und in Ortsteilen müssen in den kommenden Tagen vorübergehend gesperrt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung sind folgende Bereiche betroffen:

An fünf Tagen ist im Zeitraum bis Freitag, 18. Dezember, die St.-Wendelin-Straße in Grafertshofen auf Höhe Gebäude 80a wegen eines Neuanschlusses von Kanal- und Wasserleitungen blockiert.

Die Maria-Theresia-Straße in Weißenhorn ist am Donnerstag, 10. Dezember, für Baumfällarbeiten gesperrt.

Vor dem Grundstück Staffelmahdstraße 1 in Wallenhausen ist im Zeitraum bis Freitag, 18. Dezember, an insgesamt fünf Tagen der Austausch von Schieberkreuzen vorgesehen.

Das ist auch an der nördlichen Zufahrt zur Straße Beim Kreuz in Wallenhausen der Fall, weshalb dieser Bereich im Zeitraum bis Freitag, 18. Dezember, voraussichtlich für fünf Tagen gesperrt sein wird. (az)

