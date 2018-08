10:00 Uhr

Starbucks öffnet am 6. September am Münsterplatz

Der Kaffeehaus-Riese Starbucks feiert am Donnerstag, 6. September, die Eröffnung seiner Filiale in Ulm am Münsterplatz 16.

Am Donnerstag, 6. September, ist es soweit: Das erste Starbucks Coffee House in Ulm öffnet seine Türen am Münsterplatz 16.



Auf über 220 Quadratmetern will die Filiale eine gemütliche Atmosphäre bieten, "um eine kleine Auszeit vom Trubel der Stadt zu genießen", heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Sie hat auch eine Außenterrasse mit Blick auf die Ulmer Innenstadt und das Ulmer Münster.

„Wir freuen uns, nun auch unseren Gästen in Ulm das Starbucks Premium Kaffeeerlebnis anbieten zu können“, erklärt Annick Eichinger, PR Managerin Starbucks Central and Eastern Europe. „Dabei verwenden wir ausschließlich hochwertige Arabica Bohnen, die nachhaltig angebaut werden und aus fairem Handel stammen.“

Bei Starbucks kann man seinen eigenen Thermobecher mitbringen

Wer beim Coffee-to-go Geld sparen und der Umwelt etwas Gutes tun möchte, kann das sogenannte „Bring Your Own Tumbler“-Konzept, das Starbucks deutschlandweit anbietet: Einfach das bestellte Getränk in einen mitgebrachten Thermobecher oder ein anderes Gefäß füllen lassen – und dafür 30 Cent Rabatt erhalten.

Neben der üblichen Auswahl an Heißgetränken, gibt es neue, wechselnde "Origin Espresso Sorten". Auch herzhafte und süße Snacks – darunter eine Auswahl an glutenfreien oder veganen Varianten – sind im Angebot.

Wer selbst ein Teil der ersten Starbucks-Filiale in Ulm werden möchte, hat dazu übrigens auch die Gelegenheit: Das Team sucht noch nach motivierten Partnern, die herausragenden Geschmack in die Tat umsetzen wollen. (az)

