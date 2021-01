vor 19 Min.

Stromausfall in Weißenhorn: Kurzschluss legt mehrere Haushalte lahm

In Weißenhorn war in der Nacht zum Donnerstag der Strom weg.

Plus In Weißenhorn fallen am Mittwochabend auf einmal Straßenlaternen aus. Auch in mehreren Haushalten gibt es keinen Strom. Das ist der Grund.

Von Sophia Huber

Einigen Weißenhornern dürfte das den Fernsehabend vermiest haben: Am Mittwochabend hat es gegen 22 Uhr einen Kurzschluss an einer Stromleitung gegeben. Kurz darauf war es auf den Straßen und in den Häusern dunkel.

Teilweise Stromausfall bis zum frühen Donnerstagmorgen

Auf Facebook schrieben einige Weißenhorner, sie hätten keinen Strom. Betroffen gewesen sein sollen unter anderem Teile der Hauptstraße und der Bereich um die Memminger sowie Bahnhofsstraße und Umgebung.

"Es ist aber wieder alles gut", teilt eine Mitarbeiterin der Verteilnetze Energie Weißenhorn (VNEW) am Donnerstag gegen 10 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Teilweise habe es am frühen Morgen noch vereinzelt Störungen gegeben. "Die Mitarbeiter sind gerade alle draußen und versuchen restliche Störungen zu beheben." Die Leitungen sind laut der VNEW wieder stabil.

Zwischenzeitlich gab es Mittwochabend Spekulationen in der Facebook-Gruppe "Weißenhorn", woher der Stromausfall kommen könnte: "Da sowieso um diese Uhrzeit niemand raus darf, spart man sich den Strom für die Straßenlaternen", witzelte ein Nutzer. Ein anderer schrieb: "Das gibt sicher wieder einen Babyboom".

Haushalte, die weiterhin von einer Störung betroffen sein sollten, können sich unter der Telefonnummer 07309/401440 melden.

