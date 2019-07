vor 34 Min.

Studenten zahlen weniger - Handwerkskammer beklagt Ungleichbehandlung

Die Handwerkskammer kritisiert, dass Schüler beruflicher Bildungseinrichtungen teilweise doppelt so viel für den Nahverkehr bezahlen müssen, wie Studenten an der Universität.

Staatliche Diskriminierung der beruflichen Bildung sei bei regionalen Nahverkehrsbetrieben an der Tagesordnung.

Den Abbau der staatlichen Diskriminierung der beruflichen Bildung forderte Joachim Krimmer, der Präsident der Handwerkskammer Ulm bei der Vollversammlung der Handwerkskammer. Wenn ein junger Mensch sich engagiere, viel Zeit und Geld in die Hand nehme, um sich weiterzubilden, müsse das auch anerkannt werden.

Meisteranwärter zahlen das Doppelte

„Es passt nicht, wenn er teilweise doppelt so viel für den Nahverkehr bezahlen muss, wie ein Student an der Uni – nur, weil er in eine andere Bildungseinrichtung fahren möchte“, sagte Krimmer. So zahle ein akademischer Student im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben 238 Euro im Jahr für sein Nahverkehrsticket, während der Meisterstudent knapp 560 Euro dafür bezahlen muss. Ebenso im Nahverkehrsverbund Donau-Iller. Akademische Studenten fahren demnach für nur knapp 21 Euro im Monat, während der Meisterstudent im günstigsten Fall 49 Euro zu zahlen habe.

Die von der Bildungsministerin geplanten Ergänzungen zu den traditionellen Berufsbezeichnungen Meister und Geselle können die Handwerker nachvollziehen. International verständliche Berufsbezeichnungen wie „Bachelor Professional“ (Meister) oder „Master Professional“ (Betriebswirt) sollen ergänzt werden, aber Meister und Geselle nicht verdrängen. „Die Schülerinnen und Schüler sind heute schon früh von akademischen Titeln geprägt und orientieren sich an Begriffen wie Bachelor oder Master. Mit der Einführung dieser internationalen Bezeichnungen können wir zeigen, dass man im Handwerk gleichwertig seine Zukunft finden kann“, so Krimmer.

Zukunftsorientiertes Lernen und Weiterbilden sei an den Bildungsakademien der Handwerkskammer Ulm möglich. Nach der Eröffnung der neugebauten Hallen als „Lernende Gebäude“ stehe in den kommenden Jahren die Sanierung der bestehenden Hallen in Ulm und Friedrichshafen im Fokus. „Das Handwerk ist gefragt. Die Erwartungen der Kunden, aber auch die der Handwerker selbst an ihre Tätigkeit steigen. Insofern sind Investitionen in unsere Bildungsstätten richtig, wichtig und weiterhin nötig“, stellte Krimmer fest. (az)

