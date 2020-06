vor 19 Min.

Suchtpotenzial hauchen dem Roxy neues Leben ein

Plus Ariane Müller und Julia Gámez Martin geben ein besonderes Konzert vor wenigen Fans im Roxy.

Von Andreas Brücken

Wenn etwa 20 Besucher, eine Handvoll Techniker und zwei Musikerinnen im Roxy auf der Bühne stehen, ist das unter normalen Umständen nicht besonders erwähnenswert. Doch zur Corona-Zeit bekommt so ein Auftritt schon fast eine historische Bedeutung. Nach monatelanger Durststrecke haben die Ulmer Pianistin Ariane Müller und die Berliner Sängerin Julia Gámez Martin die Räume der Kulturstätte wieder mit Leben erfüllt.

Nach dem Erfolg der beiden vorhergegangenen „Geisterkonzerte“, die live im Internet übertragen wurden, stellte sich das Duo Suchtpotenzial wieder vor sein Publikum – war doch der Anlass dafür kein geringerer als der 40. Geburtstag der Pianistin, die es sich nicht nehmen lassen wollte, dieses Fest gemeinsam mit ihren Fans zu feiern. Sind die beiden Musikerinnen, die durch TV-Auftritte wie unter anderem bei der heute-show im ZDF einem großen Publikum bekannt wurden, seit vielen Jahren mit dem Roxy verbunden.

Künstlerinnen mit Spielwitz und Spontanität

Freilich war die Stimmung im Vergleich zu den gut besuchten Auftritten in den vergangenen Jahren in der großen „Werkhalle“ im relativ kleinen „Labor“ bisweilen gewöhnungsbedürftig ruhig. Im gebotenen Sicherheitsabstand saßen die Besucher verteilt im Raum und es schien, als ob das heimliche Motto des Abends „The Show must go on“ oder „Humor ist, wenn man es trotzdem macht“ sein könnte.

Zumal die Onlineverbindung zu den Fans immer wieder abriss, was Ariane Müller mit der Feststellung „das Internet und die Gesundheit sind nicht immer konstant“ kommentierte. Sie sprach dabei aus eigener Erfahrung, weil sie ihren rechten Fuß statt auf dem Klavierpedal verletzungsbedingt auf einem Hocker weilen ließ. Trotzdem gaben die beiden Comedy-Musikerinnen zu 100 Prozent Vollgas und sorgten mit viel Spielwitz und Spontanität einmal mehr für beste Unterhaltung. Songs von Cindy Lauper, Linkin Park oder sogar Mike Krüger fanden im breiten Abendprogramm Platz. Dass sich das Duo um den musikalischen Nachwuchs erfolgreich bemüht, zeigten die beiden Teenager als „Müller-Sisters“, die mit ihrem Kurzauftritt vor kleinem Publikum zeigten, dass sie durchaus reif für die große Bühne sind.

Besucher werden am Platz bewirtet

Ursprünglich hätte das Konzert im Kulturbiergarten vor den Hallen stattfinden sollen. Der läuft, wie Roxy-Sprecher Henning Reinholz sagte, seit seiner Wiedereröffnung mit den sonnigen Tagen der zurückliegenden Woche offensichtlich gut an. Bewährt hat sich derweil die Bewirtung der Besucher am Platz. Sorgten doch die langen Warteschlangen an der Selbstbedienungstheke zur Eröffnung im vergangenen Jubiläumsjahr für Unmut bei Gästen und Personal. Durchaus also möglich, dass die Verantwortlichen im Roxy aus der Not eine Tugend machen, und in Zukunft weiterhin auf das neue Servicekonzept am Platz setzen.





