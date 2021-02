vor 52 Min.

Talk im Ulmer Roxy: Als die Limousine des Soulkönigs nicht um die Kurve kam

Plus Die Orgeln von Hammond haben einen legendären Ruf. In der Lockdown Bar des Ulmer Roxy hatte Michael Falkenstein mit Ariane Müller darüber viel zu plaudern.

Von Andreas Brücken

Wer jüngst an der virtuellen Roxy Lockdown Bar Platz nahm, fand sich mit der legendären Hammond Orgel als abendfüllendem Thema in einer echten musikalischen Nische wieder. Mit Michael Falkenstein hatte die Gastgeberin einen kompetenten und gleichzeitig unterhaltsamen Talkgast eingeladen.

Dem wurde das Kultinstrument sozusagen schon in die Wiege gelegt, weil dessen Vater einst den deutschlandweiten Vertrieb dieser Orgeln von Setzingen bei Langenau aus aufbaute. Zu seinen Kunden gehörten prominente Musiker wie der Liedermacher Udo Jürgens oder der Godfather of Soul, James Brown, in dessen Band er auch spielte. Brown sei ein echter Star in Las Vegas-Manier gewesen, der auch beim Besuch im Alb-Donau-Kreis standesgemäß mit einer dreiachsigen Stretchlimousine aufgekreuzt sei, erzählte Falkenstein.

Der Setzinger Kreisverkehr ist zu eng für James Browns Limousine

Der Kreisverkehr in der Ortsmitte sei jedoch dem Chauffeur zum Verhängnis geworden. "Der Fahrer musste mit diesem riesigen Fahrzeug vor- und zurücksetzen, damit er um den Kreisel kam." Neben viel Promi-Talk bekamen die Zuschauer auch jede Menge technisches Wissen über die Hammond Orgel mit viel Begeisterung von Falkenstein vermittelt. "Jeder Mensch sollte etwas haben, wofür er brennt", sagte der leidenschaftliche Musiker und Tüftler.

Talk in Ulm: Wie wird ein Schneesturm getanzt?

Weniger Theorie sondern hörbare Praxis präsentierte im musikalischen Teil Martin Meixner mit seiner Band Matchtape. Er griff in die Tasten der Orgel und stellte damit gleichzeitig sein neues Album vor. Als gewöhnungsbedürftig für einen entspannten Abend an der virtuellen Bar erwies sich dagegen das Projekt "Show me your Moves #2". Das Tanztrio Pablo Sansalvador, Raphaelle Polidor und Ruth Weigel bewegten sich nach den Vorgaben des Publikums: "Tanzt wie ein Schneesturm" lautete der Auftrag und da dürfte so mancher Zuschauer dann doch zur Fernbedienung gegriffen haben, um nach einer Alternative im Fernsehprogramm zu suchen. Rund 800 Aufrufe hatte die fünfte Folge der Lockdown Bar und liegt damit weit hinter den vorhergegangenen Sendungen aus dem Roxy, die teilweise mehr als 2000 Zuschauer an die Bildschirme brachte.

Für die sechste Ausgabe am kommenden Samstag, 20. Februar, 20.30 Uhr hat sich Gastgeberin Ariane Müller prominenten Besuch eingeladen: Ulms bekanntesten Forscher Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer. Für die Musik sorgt das vielfach preisgekrönte Porter Percussion Duo, zwischendurch stellt Roxy-Barchef Michl Brenner Mixdrinks zum Nachmachen vor. In der privaten Zoom-Konferenz nach der Veranstaltung stellen sich alle Mitwirkenden wieder den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer.

