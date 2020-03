vor 16 Min.

Treffen trotz Allgemeinverfügung: Jugendliche missachten Verbot

Am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) am Neu-Ulmer Bahnhof haben sich junge Menschen trotz Allgemeinverfügung ohne „triftigen Grund“ getroffen.

Die Polizei hat in Neu-Ulm und Elchingen mehrere Verstöße zu verzeichnen. In drei Fällen haben sich mehrere junge Menschen getroffen.

Auch am Dienstag hat die Polizei bei Kontrollen wieder mehrere Verstöße gegen die Allgemeinverfügung festgestellt. Bei einer Überprüfung am frühen Abend im Bereich des Zentralen Umsteigepunktes (ZUP) am Neu-Ulmer Bahnhof bemerkten die Beamten drei Jugendliche im Alter von 15 Jahren. Sie konnten keinen sogenannten triftigen Grund für ihren Aufenthalt dort angeben, zeigten sich den Angaben der Polizei zufolge sehr uneinsichtig und machten sich über die Maßnahme sogar noch lustig.

Zwei junge Männer trafen sich, um gemeinsam Bier zu trinken

Kurze Zeit später, gegen 18 Uhr, traf eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm – ebenfalls am ZUP – zwei Männer im Alter von 28 und 30 Jahren an. Sie hatten sich dort getroffen, um gemeinsam ein Bier zu trinken. Allen insgesamt fünf Personen wurde für den Bahnhofsbereich ein Platzverweis erteilt, dem sie auch nachkamen.

Bereits gegen 16 Uhr entdeckte die Polizei vor der Brühlhalle in Unterelchingen drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren. Sie hatten sich dort verabredet, um gemeinsam Limo zu trinken und Süßigkeiten zu genießen. Den drei Jugendlichen wurde ebenfalls ein Platzverweis erteilt. Sie erhalten ebenso wie die fünf Personen in Neu-Ulm eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz. (az)

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen