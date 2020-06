vor 17 Min.

Trotz Saison-Ende: Das Theater Ulm gibt im Sommer ein „Zwischenspiel“

Eigentlich hatte das Theater Ulm die Spielzeit beendet. Doch ab dem 19. Juni will es ein kleines Programm bieten – von der Lesung bis zum Tanztheater.

Eigentlich hatte das Theater Ulm die aktuelle Spielzeit ganz offiziell für beendet erklärt. Doch durch die neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg, vom 26. Mai, sind Veranstaltungen mit bis zu 100 Teilnehmern ab Juni wieder erlaubt. Diese Chance nutzt jetzt das Theater Ulm. Nach der corona-bedingten Spielpause seit Mitte März bietet das Haus am Herbert-von-Karajan-Platz ab dem 19. Juni wieder Vorstellungen und Konzerte. Im Foyer und auf der Bühne des Großen Hauses werden bis zum 19. Juli immer freitags, samstags und sonntags vielfältige Programme aus allen künstlerischen Sparten gezeigt.

Das "Zwischenspiel"-Programm am Theater Ulm 1 / 14 Zurück Vorwärts Auftakt: Ihr naht euch wieder Eine theatralische Zueignung an das Ulmer Publikum Freitag, 19. Juni

Als mir dein Lied erklang Liederabend mit Werken von Strauss und Rachmaninow Samstag, 20. Juni

Beethoven trifft Schostakowitsch Kammermusik Sonntag, 21. Juni, um 11 Uhr und 15 Uhr.

Hurra, wir leben noch Eine Lesung mit Musik über schaurige Krankheiten und Therapien für Hypochonder Freitag, 26. Juni.

Company in Motion 2 Das Tanztheater in Eigenregie Samstag, 27. Juni, sowie auch am Samstag, 18. Juli

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen Ein Liederabend mit Werken von Strauss, Piazolla und Ives Sonntag, 28. Juni, sowie am Sonntag, 12. Juli

Das Lied von der Erde Ein Liederzyklus von Gustav Mahler Sonntag, 28. Juni, sowie auch am Sonntag, 12. Juli.

Dichterliebe Liederzyklus von Robert Schumann Freitag, 3. Juli.

Der blinde Passagier Eine Lesung mit Musik von Julian Barnes Roman „Eine Geschichte der Welt in 10 ½ Kapiteln“ Samstag, 4. Juli.

Romantik Russlands Kammermusik mit Werken von Borodin und Tschaikowsky Sonntag, 5. Juli.

Generation Love Liederabend über Beziehungen Freitag, 10. Juli.

Serenade Ein Orchesterkonzert mit Werken von Dvorák und Telemann Samstag, 11. Juli.

Übers Meer Eine musikalisch-literarische Seefahrt Freitag, 17. Juli.

„Weißt du es noch ...“ Festliches Opernkonzert zum Spielzeitende Sonntag, 19. Juli.

Das Theater Ulm gibt im Juni und Juli ein "Zwischenspiel"

Zum Auftakt des „Zwischenspiels“ gibt es am Freitag, 19. Juni, um 20 Uhr im Großen Haus ein spartenübergreifendes Programm mit dem Titel „Ihr naht Euch wieder ...“. Das Theater kündigt die Veranstaltung an „als künstlerische Einladung an das Ulmer Publikum, das Theater wieder zu besuchen.“ Am Samstag, 20. Juni, um 19.30 Uhr präsentiert dann die Sopranistin Maryna Zubko im Foyer den Liederabend „Als mir Dein Lied erklang“. Zubko singt unter anderem Werke von Richard Strauss und Sergej Rachmaninow, am Klavier begleitet sie Giovanni Piana. Kammermusik von Ludwig van Beethoven und Dmitri Schostakowitsch soll am Sonntag, 21. Juni, um 11 Uhr im Foyer erklingen.

Der Kartenvorverkauf für dieses Auftaktwochenende – und für alle weiteren Veranstaltungen bis Spielzeitende – beginnt am kommenden Montag, 8. Juni. Ab dann öffnet auch die Theaterkasse wieder zu den üblichen Zeiten. Tickets sind auch online unter www.theater-ulm.de erhältlich.

In einer Sondersitzung hat der Hauptausschuss des Ulmer Gemeinderats beschlossen: Das Theater Ulm bleibt diese Spielzeit zu - und das Abonnement-System wird für die nächste Spielzeit stillgelegt. Dennoch gibt es jetzt ein Programm für den Sommer. Unser Bild zeigt eine Szene aus „Biedermann und die Brandstifter“. Bild: Marc Lontzek

Das Theater Ulm muss Sicherheits-Auflagen beachten

Für den Neustart des Bühnenbetriebs muss das Theater einige Sicherheits-Auflagen beachten. Beim Kartenkauf muss das Theater die Kontaktdaten der Besucher und Besucherinnen vorübergehend speichern. „Um den bestmöglichen Schutz des Publikums zu gewährleisten, werden alle Bereiche des Hauses, insbesondere die öffentlich zugänglichen Zonen, regelmäßig desinfiziert und gereinigt, einschließlich der Bestuhlung, Türgriffe und Flächen“, teilt das Theater mit.

Desinfektionsmittelspender muss das Theater bereitstellen, die Eintrittskarten werden kontaktlos kontrolliert. In den Foyers des Theaters ist ein Wegesystem ausgeschildert, um genügend Abstand zwischen den einzelnen Besuchern zu garantieren. Im Theater gilt zum gegenseitigen Schutz des Publikums eine Maskenpflicht, Besucher müssen eine Mund- und Nase-Bedeckung tragen. Dieser Schutz müssen die Theatergänger tragen, bis sie ihren Sitzplatz erreicht haben und die Vorstellung beginnt. Während der Vorstellung darf die Mund- und Nasebedeckung dann abgelegt werden. Nach dem Ende der Vorstellung und beim Verlassen des Sitzplatzes und des Theaters ist die Mund- und Nasebedeckung wieder anzulegen.

Menschen mit Corona-Symptomen sollen auf Theater verzichten

Menschen, die an folgenden Symptomen leiden – „Fieber, Husten, Schnupfen, infektbedingte Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Magen-Darm-Beschwerden, Schwächegefühl, Geruchs- und Geschmacksstörung“ – bittet das Theater, unbedingt auf den Theaterbesuch zu verzichten. Gleiches gilt, falls Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person besteht oder bestanden hat, und wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind. (az)

Weitere Infos zum Theaterprogramm sind auf der Seite www.theater-ulm.de zu finden.

