Trotz geschlossener Büchereien einfach an Lesestoff kommen

Büchereien haben derzeit wegen des Coronavirus geschlossen. Die Einrichtungen in Neu-Ulm und Nersingen wollen Nutzern das Ausleihen aber trotzdem ermöglichen.

Die Stadtbücherei in Neu-Ulm hat derzeit aufgrund der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Doch auch wenn eine Ausleihe vor Ort derzeit nicht möglich ist, müssen Kunden der Stadtbücherei nicht auf Ausleihen verzichten. Den Nutzern stehen nach wie vor elektronische Medien wie E-Books, E-Zeitschriften, E-Audios sowie E-Videos zur Verfügung. Diese können über die Onleihe Schwaben entliehen werden.

Anmeldungen hierzu sind unkompliziert jederzeit möglich: Einfach eine Mail an stadtbuecherei@neu-ulm.de schreiben und hierin Vor- und Nachname, Adressdaten, Geburtsdatum und E-Mail-Adresse angeben. Nach Erhalt der Mail werde das Team der Bücherei die Anmeldung schnellstmöglich bearbeiten und entsprechende Zugangsdaten per Mail zur Verfügung stellen. Die Jahresgebühr in Höhe von 15 Euro kann innerhalb von zwei Wochen nach Wiedereröffnung der Bücherei direkt vor Ort bezahlt werden. Dann gibt es auch den Leserausweis, mit dem das gesamte Angebot der Stadtbücherei, also auch die Ausleihe vor Ort, genutzt werden kann. Weitere Infos zur Onleihe Schwaben gibt es auf der Website der Stadt.

In Nersingen werden einem die Bücher nach Hause geliefert

Auch in der Gemeinde Nersingen gibt es für junge Vielleser gute Nachrichten: Viele Freiwillige engagieren sich bei der Nachbarschaftshilfe – und sorgen dafür, dass in der Jugendbücherei Nersingen ab sofort wieder Medien ausgeliehen werden können. Wer Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Spiele oder DVDs leihen möchte, kann per Mail an jugendbuecherei@nersingen.de oder Telefon/Anrufbeantworter unter 07398/81470 bestellen. Mitgeteilt werden soll der Name und die Nummer des Leserausweises. Wer noch keinen Leseausweis hat, gibt bei der ersten Bestellung Namen, Anschrift, Telefonnummer und eventuell seine E-Mail-Adresse an. Ansonsten gelten die üblichen Regeln und Verleihzeiten. Die bestellten Medien werden im Normalfall am nächsten Tag an die Haustür geliefert und von dort auch wieder abgeholt. In der Woche vom 13. bis 19. April hat die Bücherei geschlossen – deshalb findet zu dieser Zeit auch kein Verleih statt.

Ab Montag, 30. März, steht beim Zugang zur Bücherei zudem die kostenlose Tausch-Bücherkiste zur Verfügung. Das System ist ganz einfach: Man entnimmt Bücher – maximal drei – und bringt Bücher. Je nach zur Verfügung stehendem Material kann sich die Gemeinde vorstellen, diese Tauschbücher-Kisten auch in den Ortsteilen zu installieren. Dennoch gilt natürlich, dass die geltenden Vorschriften zu beachten sind und beispielsweise die gängigen Hygienemaßnahmen wie regelmäßiges Händewaschen eingehalten werden müssen. (az)

