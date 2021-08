Baustellenbesuch: So wächst die neue Chororgel im Ulmer Münster in die Höhe

Plus Das Instrument aus der Schweiz ist im Ulmer Münster angekommen: Wer den Aufbau der neuen Chororgel von nahem erleben möchte, muss hoch hinaus.

Der östliche Teil des Ulmer Münsters ist im Moment eine riesige Baustelle: der Chorraum abgesperrt und vollgestellt mit Kisten und lagernden Orgelpfeifen, nördlich davon sind zwei der hohen, bislang notverglasten Fenster ausgebaut und die Stelle eingehaust. Es tut sich etwas im Münster, was das Gotteshaus schon bald schöner und klangvoller machen soll.