Brandanschlag auf Ulmer Synagoge: Wo steckt der Tatverdächtige?

Nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm gilt ein 45-Jähriger aus Ulm als tatverdächtig. Doch der hat sich kurz nach der Tat abgesetzt. Wo hält er sich derzeit auf?

Mehr als zwei Wochen ist es jetzt her, dass die Ermittler bekannt gaben, einen Tatverdächtigen nach dem Brandanschlag auf die Ulmer Synagoge identifiziert zu haben. Doch der gesuchte Mann soll sich schon kurz nach der Tat in die Türkei abgesetzt haben. Wie ist nun der aktuelle Stand? Konnte der 45-Jährige mittlerweile gefasst werden?

Die auf Straftaten mit politischem Hintergrund spezialisierte Staatsanwaltschaft Stuttgart hält sich auf Nachfrage unserer Redaktion bedeckt. Auf viele Fragen geht eine Sprecherin erst gar nicht ein. Nur so viel: "Der Tatverdächtige wurde bislang nicht gefasst." Weitere Auskünfte könnte sie derzeit aber nicht erteilen.

Offen bleibt damit auch, wo der 45-jährige Tatverdächtige, der am Ulmer Eselsberg aufgewachsen ist, sich derzeit aufhält. Laut Medienberichten soll ein Bild in den sozialen Netzwerk angeblich zeigen, wie er am 16. Juni in der Hafenstadt Gemlik südlich von Istanbul das Fußballspiel Türkei gegen Wales schaut.

Ermittler machen keine Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort

Seither sind allerdings drei Wochen vergangen. Befindet er sich noch immer in Gemlik? Oder in einem anderen Ort in der Türkei? Zum aktuellen Aufenthaltsort macht die Sprecherin der Staatsanwaltschaft keine Angaben. Unbeantwortet blieb auch die Frage, inwiefern andere, eventuell ausländische Behörden in die Suche nach dem Verdächtigen involviert sind.

Im Zuge einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos und einem Video aus einer Überwachungskamera in einem Bus in Ulm hatten die Ermittler Hinweise auf den mutmaßlichen Täter erhalten. Dieser soll am Samstag, 5. Juni, gegen 8 Uhr eine brennbare Flüssigkeit an der Synagoge in Ulm angezündet haben. Verletzt wurde dabei niemand. An dem Gotteshaus der jüdischen Gemeinde entstand Sachschaden an der Fassade. Die Tat löste nicht nur in Ulm Entsetzen aus.

