Brotreste sollen Brand in Firma in Ulm verursacht haben

In einem Betrieb in Ulm ist ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist nicht alltäglich.

In einem Betrieb in Ulm hat es am Montagabend gebrannt. Die Brandursache, von der die Polizei nach ersten Erkenntnissen derzeit ausgeht, ist nicht alltäglich.

Gegen 17.30 Uhr rückten die Rettungskräfte in die Maybachstraße aus. In einer dortigen Firma brannte es. Die Feuerwehr löschte die Flammen und lüftete später das Gebäude.

Die Polizei nahm daraufhin die Ermittlungen zur Brandursache auf. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen heruntergefallene Brotreste Feuer gefangen haben.

Alle Mitarbeiter konnten die Firma unverletzt verlassen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 7000 Euro. (AZ)