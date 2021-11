Ulm

18:00 Uhr

Der diesjährige Weihnachtsbaum ist ein Ulmer mit Geschichte

Plus Nun steht der Tannenbaum auf dem Ulmer Münsterplatz. Die Stifterin verbindet mit dem 18 Meter hohen Gewächs eine persönliche Erinnerung, der auch dieses Jahr für einen guten Zweck leuchtet.

Von Oliver Helmstädter

Um 10.40 Uhr rückt das Aufstellteam am Donnerstagvormittag ab. Die Arbeit ist getan, der Baum steht kerzengerade. Zurück bleibt die Stifterin. Es ist ein schönes Gefühl für Irene Franziska Maurer, "ihren" Baum auf dem wohl prominentesten Fleckchen Ulms zu sehen. 1963 pflanzte ihr Mann den Baum an den Ruländerweg in Erinnerung an seinen Vater, Wilhelm Maurer, der in diesem Jahr starb. Die Maurers sind eine bekannte Familie in Ulm.

