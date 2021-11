Zoll-Kontrolle auf A8: 200.000 Schmuggelzigaretten hinter Süßigkeiten versteckt

Ulmer Zollbeamte kontrollieren in der Nacht auf der A8 bei Dornstadt einen Kleintransporter. Erst fällt nichts auf. Doch die Röntgenbilder decken den Schmuggel auf.

Beamte des Ulmer Zolls haben kürzlich bei einer Kontrolle an der A8 in Höhe von Ulm/ Dornstadt in einem bulgarischen Kleintransporter 201.000 unversteuerte Zigaretten entdeckt. Der Steuerschaden beträgt etwa 35.000 Euro.

Geschmuggelte Zigaretten hinter Süßigkeiten und Kekspackungen versteckt

Wie das Hauptzollamt Ulm am Freitag mitteilt, erfolgte die Kontrolle bereits vergangene Woche, in der Nacht des 29. Oktober. Die Schmuggelware war hinter Kartons mit Süßigkeiten und unter Kekspackungen versteckt.

Foto: Zoll Ulm

Der Zoll durchleuchtete das Fahrzeug mit einem Röntgengerät. Dabei stellten die Beamten Unregelmäßigkeiten in der Ladung fest. Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Zöllner dann auf die Zigaretten.

Foto: Zoll Ulm

Gegen den 53-jährigen Fahrer und seinen 51-jährigen Beifahrer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Zigaretten wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Stuttgart übernommen. (AZ)