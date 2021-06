Dylan Osetkowski und Isaiah Wilkins verlassen Ratiopharm Ulm

Ratiopharm Ulm muss mit Dylan Osetkowski und Isaiah Wilkins zwei Abgänge verkraften. Das sind die Gründe, wieso die Basketballer den Verein verlassen.

Zur neuen Saison müssen die Basketballer von Ratiopharm Ulm ohne Dylan Osetkowski und Isaiah Wilkins planen. Beide Spieler werden nach der Sommerpause nicht wieder an den Orange-Campus zurückkehren. Das gibt Ratiopharm Ulm in einer Pressemitteilung bekannt.

Dylan Osetkowski verlässt Ulm

Bei Dylan Osetkowski sei dies zu erwarten gewesen, erklärt der Verein in seinem Statement. Nach einer starken Saison, in der er zu den dominierenden Centern in der BBL und im Eurocup gehörte, zieht der Kalifornier seine Ausstiegsoption und kündigt seinen Vertrag zum Ende des Monats. Mit 13,2 Punkten, 2,5 Assists und 5,7 Rebounds in knapp 25 Minuten Spielzeit zeigte Osetkowski seine vielseitige Spielweise. Während der Saison hatten die Ulmer noch alle Angebote abgelehnt. Jetzt möchte der 24-Jährige den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen. Wohin es Osetkowski nun zieht, gibt der Verein allerdings nicht bekannt.

Isaiah Wilkins wird in Virginia einen Ex-Teamkameraden coachen

Auch Isaiah Wilkins wird künftig nicht mehr für die Ulmer spielen. Der 25-jährige US-Amerikaner geht zurück an sein College in Virginia und wird dort seinen Master absolvieren. Wie Ratiopharm Ulm mitteilt, arbeitet er gleichzeitig als "Graduate Assistent" im Trainerstab des dortigen Basketball-Teams und betreut damit auch seinen Ex-Teamkameraden Igor Milicic, der von der Orange-Academy als Student an die Universität von Virginia gegangen ist. (AZ)

