Ulm

13:49 Uhr

Eheringe und Verlobungsring verloren: Ulmerin bittet um Hilfe bei der Suche

Zwei Eheringe und ein Verlobungsring gingen mutmaßlich in Ulm verloren. Wer hat sie gesehen?

Plus Am Tag der Trauung verliert die beste Freundin der Braut die Eheringe und den Verlobungsring. Jetzt leitet die Ulmerin alles in die Wege, die Ringe wiederzufinden.

Von Michael Kroha

Stellen Sie sich vor, Ihre beste Freundin heiratet - und Sie verlieren noch am Tag der Trauung die Ringe. Furchtbar, denken Sie sich?! Patrizia Adamo aus Ulm ist genau das am Wochenende passiert. Jetzt klappert sie alle möglichen Stellen ab, die ihr bei der Suche helfen könnten. Gesucht werden zwei Eheringe und der Verlobungsring. "Es ist Wahnsinn", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

