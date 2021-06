Freundlicher Betrüger im Sportwagen nimmt Rentner mit gefälschten Uhren Geld ab

Er ist freundlich, gut gekleidet, fährt ein teures Auto - und ist ein Betrüger. In seine dreiste Geschichte baut der Mann den früheren Beruf seines Opfers ein.

Gefälschte Uhren und eine dreiste Geschichte hat am frühen Samstagnachmittag ein Betrüger einem Rentner in der Ulmer Weststadt aufgetischt - und dem Mann einige Hundert Euro abgenommen.

Gegen 14.15 Uhr hielt der Betrüger mit seinem schwarzen Porsche Cayenne vor dem Grundstück des arglosen 84-Jährigen. Er sprach den Mann an und gab an, dass dieser früher in der Fachhochschule sein Dozent gewesen sei. Er verwickelte den Rentner in ein Gespräch. In diesem log er, einem Arzt in Ulm ein Geschenk machen zu wollen. Da dieser jedoch nun nicht da sei, wolle er die mitgebrachten Uhren nun eben seinem ehemaligen Dozenten schenken. Er brauche lediglich einen Betrag von 500 Euro zur Verzollung. Im weiteren Gespräch vereinbarten der frühere Dozent und der Betrüger einen etwas geringeren Betrag und der Rentner nahm die Uhren an sich. Der freundliche Betrüger bedankte sich und fuhr davon.

Polizei Ulm ermittelt gegen Betrüger

Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und die Plagiate sichergestellt. Der Betrüger wird als gepflegter, sportlicher Herr mittleren Alters beschrieben. Er ist etwa 1,75 Meter groß und hatte dunkle, etwas längere, nach hinten gegelte Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Hose sowie ein dunkles Hemd. Am schwarzen Porsche Cayenne war ein italienisches Kennzeichen angebracht. Zeugen, die zur Person oder zum Fahrzeug Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter Telefon 0731/188-3812 zu melden. (AZ)

