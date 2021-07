Ulm

IHK Ulm ist gegen ein generelles Tempo 30 in der Stadt

Plus Die IHK Ulm lehnt den Vorstoß der Stadt für eine Höchstgeschwindigkeit von 30 innerorts ab. Sie befürchtet, dass Autofahrer dann auf Wohngebiete ausweichen.

Die IHK Ulm lehnt ein generelles Tempolimit von 30 Stundenkilometern innerhalb von geschlossenen Ortschaften ab. Am Tag davor hatten sich Ulm und sechs weitere Städte in einer gemeinsamen Initiative für eine solche Beschränkung ausgesprochen. Ihrer Ansicht nach habe sich die aktuelle Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde bewährt, teilt die IHK Ulm in einer Pressemitteilung mit. Sie befürchten eine Belastung von Pendlern und vom Lieferverkehr, sowie den Fahrgästen von öffentlichen Verkehrsmitteln und den Menschen in Wohngebieten.

