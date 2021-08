Ulm

Iveco will schon bald ersten Elektro-Lastwagen aus Ulm präsentieren

In Ulm befindet sich die "Finalproduktion" der E-Lastwagen, die Iveco nun produziert.

Plus Nach einer "Nahtoderfahrung" gibt Iveco Gas. Bald sollen in Ulm nicht nur E-Lastwagen vom Band rollen. Hinter Partner Nikola stehen aber Fragezeichen.

Von Johannes Rauneker

Ein wenig mutet die neu umgebaute Halle auf dem Werksgelände von Iveco Magirus im Ulmer Donautal wie eine Mini-Ausgabe einer Gigafactory an, wie sie derzeit E-Autobauer Tesla bei Berlin hochzieht. Sie wirkt steril, was aber auch daran liegen dürfte, dass die Bänder und Roboter derzeit still stehen, Betriebsferien. Es ist sozusagen die Ruhe vor dem Sturm.

