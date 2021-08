Nach Streit an Ulmer Sedelhöfen geht Unbeteiligter auf Polizisten los

Zwei Männer leisten sich eine Schlägerei auf dem Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen in Ulm. Als die Polizei eintrifft, passt das wohl einem weiteren Mann nicht.

Nach einer Schlägerei zwischen zwei Männern am Albert-Einstein-Platz bei den Sedelhöfen in Ulm ist ein unbeteiligter Dritter auf Polizisten losgegangen. Der 42-Jährige kam in eine Gewahrsamseinrichtung.

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr zu der körperlichen Auseinandersetzung. Ein Zeuge hatte sie gemeldet. Zwei offensichtlich alkoholisierte Männer waren in Streit geraten.

Bei Eintreffen der Polizei befand sich aber nur noch einer der Beteiligten, ein 36-Jähriger, vor Ort. Der Mann war nach einem Schlag ins Gesicht zu Boden gegangen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der zweite Beteiligte blieb allerdings verschwunden, nach ihm fahndete die Polizei.

Ein zunächst Unbeteiligter geht auf die Polizisten los

Einem zunächst unbeteiligten 42-Jährigen missfielen wohl die polizeilichen Maßnahmen am Tatort. Der unter Drogen stehende Mann soll sodann auf zwei Polizisten losgegangen sein, heißt es. Die Beamten hätten den Angriff aber abwehren und ihn zu Boden bringen können. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf ein Polizeirevier.

Aufgrund seines Zustandes und seiner Aggressivität kam er in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte. (AZ)