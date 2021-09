Ulm

Neuer Schwung mit Swing: New-Orleans-Jazzfreunde Ulm starten Programm

Der Swing ist wieder in Ulm ausgebrochen. Die Hardt Stompers spielten in der Teutonia und eröffneten damit die neue Spielzeit der New-Orleans-Jazz-Freunde.

Plus Die "Hardt Stompers" haben in der Ulmer Teutonia die Konzertsaison des Vereins zur Förderung des New Orleans Jazz in Ulm eröffnet. Was sonst geplant ist.

Von Andreas Brücken

Auf den Spuren von Jazzgrößen wie King Oliver oder Louis Armstrong versprühten die Hardt Stompers mit Manfred Schütt an der Klarinette, Wolfgang Schenk (Posaune) und Frontmann, Sänger und Trompeter Günter Friedhelm gute Laune zum Auftakt der aktuellen Spielsaison des Vereins zur Förderung des New Orleans Jazz in Ulm.

