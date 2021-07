Preise, Reservierungen, Corona-Regeln: Das ist beim Ulmer Weinfest wichtig

Die Wirte haben ihr Konzept für das Ulmer Weinfest geändert - nicht nur mit Blick auf die Hygiene. Gäste brauchen eine Reservierung. Was es dafür gibt.

Ab Anfang August wird auf dem südlichen Münsterplatz wieder das Ulmer Weinfest gefeiert, es ist bereits die 14. Auflage. Diesmal aber gelten besondere Regeln. Was in der Zeit von Mittwoch, 4. August, bis Samstag, 21. August 2021, geboten ist - und was zu beachten ist.

Um den Besucherinnen und Besuchern maximale Sicherheit zu bieten, wurde das Konzept vom Ulmer City Marketing und den Gastronomen Michael Freudenberg, Michael Speiser und Oliver Loser im Hinblick auf Personenzahl, Hygiene- und Abstandsregeln entsprechend der aktuell gültigen Corona-Verordnung angepasst. Neu ist zudem, dass die drei Gastronomen in diesem Jahr in einem gemeinsamen, länderübergreifenden Bereich die Gäste bewirten, sodass auf dem kompletten Fest ein bunter Mix internationaler Spezialitäten genossen werden kann. Wer samstags zum Fest kommt, kann Bus und Tram im Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm weiter ticketfrei nutzen.

Ulmer Weinfest findet 18 Tage lang auf dem Münsterplatz statt

Des Weiteren sind zwei Belegungszeiten geplant, um trotz Corona-Einschränkungen (je nach gültiger Verordnung) einer Vielzahl von Personen die Möglichkeit zu geben, das Fest zu besuchen. Reservierungen können ab sofort auf der Internetseite www.ulmerweinfest.de aufgegeben werden, dabei sind zwei Zeiten möglich: von 16.30 bis 19.15 Uhr und von 19.30 bis 23.00 Uhr. Jeder Gast benötigt in diesem Jahr eine vorherige Reservierung. Für eine Gebühr von 10 Euro pro Person (zuzüglich einer Servicegebühr in Höhe von 99 Cent) erhalten Gäste am Eingang ein eigenes Weinfest-Glas, das sie mit nach Hause nehmen dürfen, und Pizza als Vorspeise.

Auch in diesem Jahr wurde extra für das Ulmer Weinfest vom Weingut Emil Bauer aus der Pfalz ein Sauvignon Blanc abgefüllt. Der Wein kann auf dem Fest verkostet und als schönes Mitbringsel mit zwei Ulmer Weinfest-Gläsern als Geschenkbox erworben werden. Zum Essen gibt es eine Vielzahl landestypischer Speisen, zum Beispiel elsässische Flammkuchen, Käsespezialitäten, Kaiserschmarrn und Speck/Käse-Variationen. Passend dazu gibt es eine Auswahl von jungen frischen Weinen bis zu ausgereiften Spitzentropfen. Die Weine werden in diesem Jahr aufgrund der besonderen Situation ausschließlich in Flaschen angeboten.

