Ulm

vor 34 Min.

So fühlt es sich an, wenn das eigene Lieblingsbild im Museum hängt

Plus Das Museum Ulm stellt gerade Kunst aus, die sonst in Wohnzimmern hängt. Unsere Autorin reicht ihr Lieblingswerk ein - und berichtet, wie sich das anfühlt.

Von Dagmar Hub

Der Aufruf war in einer Phase erfolgt, als Corona den Besuch von Museum unmöglich gemacht hatte, doch geplant war das Projekt schon länger: Angelehnt an eine Idee von Kurt Fried, der vor 50 Jahren Menschen mit der Aktion "Das schönste Bild bei mir zuhaus'" ermuntert hatte, eigene Lieblingsstücke zur Ausstellung in die Galerie "Studio F" zu bringen, holte das Museum Ulm Frieds Experiment im Juli 2021 über seine digitale Plattform in die Gegenwart. Die Idee klang spannend - und reizte zum Selbstversuch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

