06:28 Uhr

Straßenbahn in Ulm: Ist die Linie 2 eine Erfolgsgeschichte oder ein Millionengrab?

Plus Die SWU präsentieren Fahrgastzahlen und Kosten für das Ulmer Straßenbahnprojekt. Die Sicht ist unterschiedlich. Über eine mögliche weitere Linie gibt es Streit.

Von Sebastian Mayr

40.000 Fahrgäste am Tag, diese Marke sollte die Ulmer Straßenbahnlinie 2 erreichen. Nun sind es an guten Tagen 20.000 Menschen, die täglich mit dieser Tram unterwegs sind. Die Kosten für die Stadt sind indes inzwischen etwa doppelt so hoch wie zu Beginn geplant. Ist das nun eine Erfolgsgeschichte? Und was bedeuten diese Erfahrungen für eine mögliche weitere Straßenbahnlinie?

